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СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов - 28.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов
СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов - 28.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов
По мере продолжающихся ударов Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре Киев лишается возможности снабжать свою армию инновационными беспилотниками,... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T14:12+0300
2024-04-28T14:12+0300
вооружения
россия
украина
всу
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. По мере продолжающихся ударов Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре Киев лишается возможности снабжать свою армию инновационными беспилотниками, пишет агентство Forbes."Методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов. &lt;…&gt; Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы", - отмечаетсяв материале издания."Методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов. &lt;…&gt; Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы", - отмечается в материале издания.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года. Это начало происходить после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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россия, украина, всу
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
14:12 28.04.2024
 
СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов

Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. По мере продолжающихся ударов Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре Киев лишается возможности снабжать свою армию инновационными беспилотниками, пишет агентство Forbes.
"Методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов. <…> Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы", - отмечаетсяв материале издания.
"Методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов. <…> Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы", - отмечается в материале издания.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года. Это начало происходить после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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