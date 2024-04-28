https://1prime.ru/20240428/spetsoperatsiya-na-ukraine-847792590.html

СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов

СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов - 28.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных российских ударов

По мере продолжающихся ударов Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре Киев лишается возможности снабжать свою армию инновационными беспилотниками,... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T14:12+0300

2024-04-28T14:12+0300

2024-04-28T14:12+0300

вооружения

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. По мере продолжающихся ударов Вооруженных сил России по украинской инфраструктуре Киев лишается возможности снабжать свою армию инновационными беспилотниками, пишет агентство Forbes."Методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов. <…> Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы", - отмечаетсяв материале издания."Методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов. <…> Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы", - отмечается в материале издания.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года. Это начало происходить после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://1prime.ru/20240428/spetsoperatsiya-na-ukraine-847790165.html

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россия, украина, всу