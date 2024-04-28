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Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии
Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии - 28.04.2024, ПРАЙМ
Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T06:35+0300
2024-04-28T06:35+0300
2024-04-28T06:35+0300
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военная помощь украине
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA."Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - цитирует портал Макрона, произнесенные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге.Ранее, в 2023 году, Financial Times писала, что европейские склады начинают пустеть из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
https://1prime.ru/20240427/vsu-847785160.html
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россия, украина, франция, европа, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, военная помощь Украине
Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии
Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA
.
"Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - цитирует портал Макрона, произнесенные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге.
Ранее, в 2023 году, Financial Times писала, что европейские склады начинают пустеть из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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