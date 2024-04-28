https://1prime.ru/20240428/voennaya-pomosch-ukraine-847787893.html

Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии

Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии - 28.04.2024, ПРАЙМ

Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T06:35+0300

2024-04-28T06:35+0300

2024-04-28T06:35+0300

россия

украина

франция

европа

военная помощь украине

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA."Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - цитирует портал Макрона, произнесенные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге.Ранее, в 2023 году, Financial Times писала, что европейские склады начинают пустеть из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

https://1prime.ru/20240427/vsu-847785160.html

украина

франция

европа

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россия, украина, франция, европа, военная помощь украине