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Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии
Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии - 28.04.2024, ПРАЙМ
Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T06:35+0300
2024-04-28T06:35+0300
россия
украина
франция
европа
военная помощь украине
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA."Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - цитирует портал Макрона, произнесенные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге.Ранее, в 2023 году, Financial Times писала, что европейские склады начинают пустеть из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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россия, украина, франция, европа, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, военная помощь Украине
06:35 28.04.2024
 
Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии

Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, говорится в материале портала DNA.
"Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - цитирует портал Макрона, произнесенные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге.
Ранее, в 2023 году, Financial Times писала, что европейские склады начинают пустеть из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте
Вчера, 19:15
 
РОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯЕВРОПАвоенная помощь Украине
 
 
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