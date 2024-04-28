https://1prime.ru/20240428/zablokirovannye-aktivy-847790526.html

Эксперты раскрыли последствия конфискации США российских активов

Эксперты раскрыли последствия конфискации США российских активов - 28.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли последствия конфискации США российских активов

Изъяв заблокированные российские активы, США рискуют спровоцировать ускорение мировой дедолларизации и отказ развивающихся стран от хранения своих резервов и... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T10:47+0300

2024-04-28T10:47+0300

2024-04-28T10:47+0300

россия

сша

замороженные российские активы

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Изъяв заблокированные российские активы, США рискуют спровоцировать ускорение мировой дедолларизации и отказ развивающихся стран от хранения своих резервов и инвестирования в Штаты, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Так, по данным агентства, конфискацтя средств России может обойтись американской экономике в порядка 152 миллиарда долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов в резервах. Как рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изъятие российских активов может вызвать эффект домино со средствами других стран, а также снизит инвестиционную привлекательность США для инвестров из развивающихся стран.Так, согласно последним доступным данным, общий объем прямых иностранных инвестиций в США по итогам 2022 года составлял почти 5,3 триллиона долларов, из которых на активы России пришлось более 4 миллиардов долларов. А вот на активы всех развивающихся стран, согласно доступным данным, приходится 152 миллиарда долларов - это почти 3% от всех иностранных вложений. Сообщается, что часть стран уже выводят свои инвестиции из США. Так, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, среди развивающихся стран сильнее всего свои инвестиции в США сократили Китай - на 2,2 миллиарда долларов, Бразилия - на 205 миллионов долларов, Бахрейн - на 176 миллионов и Колумбия - на 54 миллиона. Всего среди развивающихся стран по итогам 2022 года свою долю снизили около 13 экономик. Суммарно страны БРИКС сократили свои инвестиции в США на 1,7 миллиарда долларов. Как показал анализ РИА Новости, общий объем мировых резервов составляет около 11,5 триллионов долларов, из них около 9,1 триллионов пришлось на развивающиеся страны. При этом на четвертый квартал 2023 года именно на долларовые резервы развивающихся стран приходилось 58,4%, или 5,34 триллиона долларов. Согласно данным межбанковской системы SWIFT, по итогам марта доля юаня в расчетах находится на максимуме за все время и составляет 4,69%. При этом доля евро опустилась до исторического минимума в 21,93%, а доллара - выросла до максимальных с декабря 47,37%. По мнению Осадчего, любое решение о конфискации активов "ничтожно с точки зрения международного законодательства", поэтому оно будет оспорено Россией. Поддерживает это мнение и Зарипов, он отмечает, что это - "абсолютно нелегитимный законодательный акт", который "будет иметь непредсказуемые, но однозначно негативные последствия для Вашингтона, американских граждан и бизнес-структур". Он добавляет, что с точки зрения международного права подобная конфискация - это факт насильственного изъятия средств, которые были размещены на корсчетах в банках США. Принятие решения об изъятии и использовании российских финансов будут принимать исполнительные власти США во главе с президентом Джо Байденом. И подобный шаг в случае его практической реализации будет иметь ответ со стороны России, подытоживает Зарипов. Ответить есть чем: сейчас в России заблокированы, но пока не изъяты, финансовые ресурсы, принадлежащие госструктурам США на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. А общая сумма активов недружественных стран, которую возможно конфисковать, составляет порядка 300 миллиардов долларов, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Тем не менее Бондаренко напоминает, что механизм конфискации активов в полной мере все же существует - у Канады и отчасти у ЕС. В США он раньше был ограниченным, но давал возможность передачи активов лиц-нарушителей санкционного режима. Ранее в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что конфискация замороженных активов не окажет влияния на финстабильность. У страны есть достаточно активов, чтобы купировать любые риски, связанные с этим, но сейчас их нет.

https://1prime.ru/20240428/aktivy-847789251.html

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сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, замороженные российские активы