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МИД прокомментировал идею уступить новые регионы в обмен на активы - 28.04.2024, ПРАЙМ
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МИД прокомментировал идею уступить новые регионы в обмен на активы
МИД прокомментировал идею уступить новые регионы в обмен на активы - 28.04.2024, ПРАЙМ
МИД прокомментировал идею уступить новые регионы в обмен на активы
Идея уступить новые регионы в обмен на заблокированные в западных странах активы неприемлема, Россия ее отвергает, сообщила пресс-секретарь российского... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T12:41+0300
2024-04-28T12:41+0300
россия
украина
запад
замороженные российские активы
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Идея уступить новые регионы в обмен на заблокированные в западных странах активы неприемлема, Россия ее отвергает, сообщила пресс-секретарь российского дипведомства Мария Захарова."Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все", - написала политик в своем Telegram-канале.Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в ФРГ предложили оставить замороженные российские средства должны в неприкосновенности, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве рычага влияния на переговорах по разрешению украинского конфликта и побудить Россию уступить часть новых регионов.
https://1prime.ru/20240428/zablokirovannye-aktivy-847790526.html
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россия, украина, запад, замороженные российские активы, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, замороженные российские активы, Мария Захарова
12:41 28.04.2024
 
МИД прокомментировал идею уступить новые регионы в обмен на активы

МИД: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Идея уступить новые регионы в обмен на заблокированные в западных странах активы неприемлема, Россия ее отвергает, сообщила пресс-секретарь российского дипведомства Мария Захарова.
"Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все", - написала политик в своем Telegram-канале.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в ФРГ предложили оставить замороженные российские средства должны в неприкосновенности, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве рычага влияния на переговорах по разрешению украинского конфликта и побудить Россию уступить часть новых регионов.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
Эксперты раскрыли последствия конфискации США российских активов
10:47
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАДзамороженные российские активыМария Захарова
 
 
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