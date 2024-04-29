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Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить за два миллиона рублей
Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить за два миллиона рублей - 29.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить за два миллиона рублей
Россиянам рассказали о семи кроссоверах, которые можно приобрести в России за два миллиона рублей, об этом пишет "Газета.Ru". | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T17:27+0300
2024-04-29T17:27+0300
2024-04-29T17:27+0300
россия
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россиянам рассказали о семи кроссоверах, которые можно приобрести в России за два миллиона рублей, об этом пишет "Газета.Ru".На российском рынке поддержанных автомобилей лидируют корейские и японские модели 2018-2020 годов выпуска. Так, эксперты выделили Hyundai Creta, Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander.При выборе кроссовера в этом бюджете эксперты советуют отдать предпочтение моделям в пределах пяти лет выпуска. Чем меньше возраст и пробег, тем лучше будет состояние автомобиля. Также эксперты рекомендуют тщательно проверять историю и техническое состояние автомобиля.Если возраст автомобиля не стоит в приоритете при выборе, то можно обратить внимание на модели до 2008 года выпуска, которые были оснащены более надежными моторами, и они еще в неплохом техническом состоянии.
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россия, цены на автомобили
РОССИЯ, цены на автомобили
Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить за два миллиона рублей
"Автодом" перечислил семь кроссоверов, которые можно купить за 2 миллиона рублей
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ.
Россиянам рассказали о семи кроссоверах, которые можно приобрести в России за два миллиона рублей, об этом пишет "Газета.Ru
".
На российском рынке поддержанных автомобилей лидируют корейские и японские модели 2018-2020 годов выпуска.
Так, эксперты выделили Hyundai Creta, Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander.
При выборе кроссовера в этом бюджете эксперты советуют отдать предпочтение моделям в пределах пяти лет выпуска. Чем меньше возраст и пробег, тем лучше будет состояние автомобиля. Также эксперты рекомендуют тщательно проверять историю и техническое состояние автомобиля.
Если возраст автомобиля не стоит в приоритете при выборе, то можно обратить внимание на модели до 2008 года выпуска, которые были оснащены более надежными моторами, и они еще в неплохом техническом состоянии.
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