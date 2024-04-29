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СМИ: бюрократия мешает министру обороны Германии бороться с бюрократией - 29.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: бюрократия мешает министру обороны Германии бороться с бюрократией
СМИ: бюрократия мешает министру обороны Германии бороться с бюрократией - 29.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: бюрократия мешает министру обороны Германии бороться с бюрократией
Министр обороны Германии Борис Писториус терпит неудачи в борьбе с бюрократией в собственном министерстве из-за бюрократии, пишет издание Bild. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T15:02+0300
2024-04-29T15:03+0300
вооружения
германия
борис писториус
бюрократия
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус терпит неудачи в борьбе с бюрократией в собственном министерстве из-за бюрократии, пишет издание Bild. "В качестве приоритетной задачи в деле ускорения процессов он хочет ускорить закупку нового оружия для военнослужащих. И поэтому в апреле 2023 года Писториус громко объявил: правила, которые еще больше ужесточают старые законы о закупках, будут немедленно отменены", — пишет Bild. Издание пишет, что министра обороны ФРГ "уже давно раздражает" неспешная работа канцелярий бундесвера, поэтому министр намерен отменить правила, ужесточающие старые законы о госзакупках, однако, отмечается, министр не учел внутренней бюрократии министерства обороны.Ответственные за закупки вооружения структуры затянули процедуру выявления необходимых для отмены процедур на полгода. В итоге было выявлено 203 правила, усложняющих закупку вооружений. Из 118 правил не было отменено ни одного, а 85 были изменены. "Спустя год стало ясно, что Писториус не сдержал своего обещания. Ему предстоит сделать больше, чем просто объявить о великих делах", — заявил Bild депутат и эксперт по вопросам обороны от партии ХДС Инго Гедехенс. В конце января министерство обороны Германии объявило, что в 2024 году страна достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от своего ВВП. Это будет первый раз с начала 1990-х годов, когда Германия выполнит это обязательство. В июне 2022 года бундестаг и бундесрат большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера в размере 100 миллиардов евро. Как отметил канцлер, после модернизации вооруженные силы Германии станут самой крупной регулярной армией Европы.
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германия, борис писториус, бюрократия
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, бюрократия
15:02 29.04.2024 (обновлено: 15:03 29.04.2024)
 
СМИ: бюрократия мешает министру обороны Германии бороться с бюрократией

Bild: Писториус терпит неудачи в борьбе с бюрократией в собственном министерстве

© Фото : Bundeswehr/Sebastian WilkeМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Bundeswehr/Sebastian Wilke
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус терпит неудачи в борьбе с бюрократией в собственном министерстве из-за бюрократии, пишет издание Bild.
"В качестве приоритетной задачи в деле ускорения процессов он хочет ускорить закупку нового оружия для военнослужащих. И поэтому в апреле 2023 года Писториус громко объявил: правила, которые еще больше ужесточают старые законы о закупках, будут немедленно отменены", — пишет Bild.
Издание пишет, что министра обороны ФРГ "уже давно раздражает" неспешная работа канцелярий бундесвера, поэтому министр намерен отменить правила, ужесточающие старые законы о госзакупках, однако, отмечается, министр не учел внутренней бюрократии министерства обороны.
Ответственные за закупки вооружения структуры затянули процедуру выявления необходимых для отмены процедур на полгода. В итоге было выявлено 203 правила, усложняющих закупку вооружений. Из 118 правил не было отменено ни одного, а 85 были изменены.
"Спустя год стало ясно, что Писториус не сдержал своего обещания. Ему предстоит сделать больше, чем просто объявить о великих делах", — заявил Bild депутат и эксперт по вопросам обороны от партии ХДС Инго Гедехенс.
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В конце января министерство обороны Германии объявило, что в 2024 году страна достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от своего ВВП. Это будет первый раз с начала 1990-х годов, когда Германия выполнит это обязательство.
В июне 2022 года бундестаг и бундесрат большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера в размере 100 миллиардов евро. Как отметил канцлер, после модернизации вооруженные силы Германии станут самой крупной регулярной армией Европы.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯБорис Писториусбюрократия
 
 
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