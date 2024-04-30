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В Германии возмутились словам Зеленского про российских военных

В Германии возмутились словам Зеленского про российских военных - 30.04.2024, ПРАЙМ

В Германии возмутились словам Зеленского про российских военных

немецкого издания Focus. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T12:47+0300

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2024-04-30T12:47+0300

россия

украина

нато

запад

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Заявления главы Киева Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы России пользуются снярдным голодом ВСУ и продвигаются на фронте, вызвали острую критику со стороны читателей немецкого издания Focus.Так, один из участников дискуссии, слабость Украины не сиюминутна, страна "всегда была слабой". Другой читатель добавил, что если ВСУ не используют слабости и ошибки противника, то они "определенно делают что-то не так".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Война НАТО против России, яснее не бывает", — поддержал третий читатель."В данный момент? Молодые люди, которым не удалось уехать на Запад на шикарной машине или за взятку, не хотят умирать", — возмутился еще один комментатор. Участники дискуссии резюмировали, что намерение США воевать "до последнего украинца" очевидно, но непонятно, сколько еще украинцев готовы погибать за желания Вашингтона. По их словам, только фрау Штрак-Циммерман (председатель комитета Бундестага по обороне - ред) или Кизеветтер (депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза - ред) знают, будут ли на самом деле отправлены натовские войска на Украину.Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Североатлантический альянс не выполнил два важных условия по поддержке ВСУ. По его словам, блок обеспечил Киев деньгами, но не наладил бесперебойную поставку оружия на фронт. Зеленский также пожаловался, что НАТО не уточнила, что конкретно доедет до Украины.

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россия, украина, нато, запад