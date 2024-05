https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830895.html

США распространили санкции на иностранные компании за связи с Россией

США распространили санкции на иностранные компании за связи с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ

США распространили санкции на иностранные компании за связи с Россией

США ввели санкции в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса, сообщил... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T22:02+0300

2024-05-01T22:02+0300

2024-05-01T22:02+0300

сша

кнр

бельгия

турция

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса, сообщил минфин США в среду. Так называемые вторичные санкции по подозрению в причастности к технологическому сектору российской экономики, коснулись около десятка зарегистрированных как в материковом Китае, так и Гонконге компаний. В их числе Wuhan Global Sensor Technology Co., Ltd., которую Вашингтон обвиняет в поставках в Россию инфракрасных детекторов и других комплектующих деталей, используемых в военных целях. Санкции распространены на китайскую Chengdu Keylink Wireless Technology Co., Ltd, подозреваемую в поставках в Россию коммуникационного оборудования, на зарегистрированные в Гонконге компании Hengbangwei Electronics Limited, Chip Space Electronics Co. и IPM Limited, "осуществивших сотни поставок импортной микроэлектроники в Россию". Глава последней компании, сообщили в минфине — проживающий в Австрии гражданин РФ Сергей Макаров, также включен в санкционный список, сообщил минфин. Еще одной гонконгской компанией в санкционном списке стала Pixel Devices Limited — ее подозревают в поставках электроники в РФ также, как и словацкую Carovilli Trading SRO. Также были введены ограничительные меры в отношении зарегистрированной в Бельгии компании Groupe D'Investissement Financier SA и турецкой компании Groupe Dinvestissement Financi Osborne Dis Tic Ltd Sti. Причиной стало то, что эти компании поставляли оборудование российской компании "Сонатек".В санкционный список также были включены граждане РФ Руслан, Виктор и Роман Лабины, связанные с этими компаниями. Об этом сообщил Минфин США.Также были введены санкции против турецкой компании Etasis Elektronik Tarti Aletleri Ve Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Причиной стало то, что компания поставляла в Россию оборудование из Великобритании в обход существующих санкций. Кроме того, под санкции попали турецкие компании Alpha Impex и A Y A Universal Denizcilik Kumanyacilik Liman Hizmetleri Ithalat Ihracat Limited Sirketi. По данным Вашингтона, последняя компания поставляла в Россию комплектующие для "Камазов" в обход санкций.

https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830409.html

сша

кнр

бельгия

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, кнр, бельгия, турция, санкции против рф