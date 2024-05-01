https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830895.html
США распространили санкции на иностранные компании за связи с Россией
США распространили санкции на иностранные компании за связи с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ
США распространили санкции на иностранные компании за связи с Россией
США ввели санкции в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса, сообщил... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T22:02+0300
2024-05-01T22:02+0300
2024-05-01T22:02+0300
сша
кнр
бельгия
турция
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса, сообщил минфин США в среду. Так называемые вторичные санкции по подозрению в причастности к технологическому сектору российской экономики, коснулись около десятка зарегистрированных как в материковом Китае, так и Гонконге компаний. В их числе Wuhan Global Sensor Technology Co., Ltd., которую Вашингтон обвиняет в поставках в Россию инфракрасных детекторов и других комплектующих деталей, используемых в военных целях. Санкции распространены на китайскую Chengdu Keylink Wireless Technology Co., Ltd, подозреваемую в поставках в Россию коммуникационного оборудования, на зарегистрированные в Гонконге компании Hengbangwei Electronics Limited, Chip Space Electronics Co. и IPM Limited, "осуществивших сотни поставок импортной микроэлектроники в Россию". Глава последней компании, сообщили в минфине — проживающий в Австрии гражданин РФ Сергей Макаров, также включен в санкционный список, сообщил минфин. Еще одной гонконгской компанией в санкционном списке стала Pixel Devices Limited — ее подозревают в поставках электроники в РФ также, как и словацкую Carovilli Trading SRO. Также были введены ограничительные меры в отношении зарегистрированной в Бельгии компании Groupe D'Investissement Financier SA и турецкой компании Groupe Dinvestissement Financi Osborne Dis Tic Ltd Sti. Причиной стало то, что эти компании поставляли оборудование российской компании "Сонатек".В санкционный список также были включены граждане РФ Руслан, Виктор и Роман Лабины, связанные с этими компаниями. Об этом сообщил Минфин США.Также были введены санкции против турецкой компании Etasis Elektronik Tarti Aletleri Ve Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Причиной стало то, что компания поставляла в Россию оборудование из Великобритании в обход существующих санкций. Кроме того, под санкции попали турецкие компании Alpha Impex и A Y A Universal Denizcilik Kumanyacilik Liman Hizmetleri Ithalat Ihracat Limited Sirketi. По данным Вашингтона, последняя компания поставляла в Россию комплектующие для "Камазов" в обход санкций.
https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830409.html
сша
кнр
бельгия
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кнр, бельгия, турция, санкции против рф
США, КНР, БЕЛЬГИЯ, ТУРЦИЯ, санкции против РФ
США распространили санкции на иностранные компании за связи с Россией
США ввели санкции против компаний из КНР, Бельгии и Турции за связи с Россией
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса, сообщил минфин США в среду.
Так называемые вторичные санкции по подозрению в причастности к технологическому сектору российской экономики, коснулись около десятка зарегистрированных как в материковом Китае, так и Гонконге компаний. В их числе Wuhan Global Sensor Technology Co., Ltd., которую Вашингтон обвиняет в поставках в Россию инфракрасных детекторов и других комплектующих деталей, используемых в военных целях.
Санкции распространены на китайскую Chengdu Keylink Wireless Technology Co., Ltd, подозреваемую в поставках в Россию коммуникационного оборудования, на зарегистрированные в Гонконге компании Hengbangwei Electronics Limited, Chip Space Electronics Co. и IPM Limited, "осуществивших сотни поставок импортной микроэлектроники в Россию".
Глава последней компании, сообщили в минфине — проживающий в Австрии гражданин РФ Сергей Макаров, также включен в санкционный список, сообщил минфин. Еще одной гонконгской компанией в санкционном списке стала Pixel Devices Limited — ее подозревают в поставках электроники в РФ также, как и словацкую Carovilli Trading SRO.
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний
Также были введены ограничительные меры в отношении зарегистрированной в Бельгии компании Groupe D'Investissement Financier SA и турецкой компании Groupe Dinvestissement Financi Osborne Dis Tic Ltd Sti. Причиной стало то, что эти компании поставляли оборудование российской компании "Сонатек".
В санкционный список также были включены граждане РФ Руслан, Виктор и Роман Лабины, связанные с этими компаниями. Об этом сообщил Минфин США.
Также были введены санкции против турецкой компании Etasis Elektronik Tarti Aletleri Ve Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Причиной стало то, что компания поставляла в Россию оборудование из Великобритании в обход существующих санкций.
Кроме того, под санкции попали турецкие компании Alpha Impex и A Y A Universal Denizcilik Kumanyacilik Liman Hizmetleri Ithalat Ihracat Limited Sirketi. По данным Вашингтона, последняя компания поставляла в Россию комплектующие для "Камазов" в обход санкций.