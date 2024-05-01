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Japan Tobacco сохранит бизнес в России - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Japan Tobacco сохранит бизнес в России
Japan Tobacco сохранит бизнес в России - 01.05.2024, ПРАЙМ
Japan Tobacco сохранит бизнес в России
Крупный производитель табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сохранит свой бизнес в России, пишет газета Financial Times со ссылкой на слова главы... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T15:05+0300
2024-05-01T15:07+0300
japan tobacco
japan tobacco international
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Крупный производитель табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сохранит свой бизнес в России, пишет газета Financial Times со ссылкой на слова главы компании Масамичи Терабатаке (Masamichi Terabatake). "Исполнительный директор Japan Tobacco сообщил, что компания сохранит прибыльный бизнес в России, чтобы исполнить требования инвесторов, после того, как перестроит систему поставок в соответствии с санкциями", — пишет Financial Times. По данным Financial Times, доля России в общей прибыли Japan Tobacco составляла около 20%. Ранее компания объявила о приостановке инвестиционной и маркетинговой деятельности в нашей стране.Терабатаке заявил, что в случае ухода с российского рынка, инвесторы столкнутся с убытками, в худшем случае подадут судебный иск.Financial Times сообщила, что ранее главой компании было объявлено о создании новой структуры российского подразделения и изменении цепочки поставок. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% — до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.
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japan tobacco, japan tobacco international, сигареты
Japan Tobacco, Japan Tobacco International, сигареты
15:05 01.05.2024 (обновлено: 15:07 01.05.2024)
 
Japan Tobacco сохранит бизнес в России

FT: Japan Tobacco сохранит бизнес в России, чтобы "удовлетворить инвесторов"

© fotolia.com / Deyan GeorgievСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© fotolia.com / Deyan Georgiev
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Крупный производитель табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сохранит свой бизнес в России, пишет газета Financial Times со ссылкой на слова главы компании Масамичи Терабатаке (Masamichi Terabatake).
"Исполнительный директор Japan Tobacco сообщил, что компания сохранит прибыльный бизнес в России, чтобы исполнить требования инвесторов, после того, как перестроит систему поставок в соответствии с санкциями", — пишет Financial Times.
По данным Financial Times, доля России в общей прибыли Japan Tobacco составляла около 20%. Ранее компания объявила о приостановке инвестиционной и маркетинговой деятельности в нашей стране.
Терабатаке заявил, что в случае ухода с российского рынка, инвесторы столкнутся с убытками, в худшем случае подадут судебный иск.
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Financial Times сообщила, что ранее главой компании было объявлено о создании новой структуры российского подразделения и изменении цепочки поставок.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% — до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.
 
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