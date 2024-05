https://1prime.ru/20240501/sigarety-847825552.html

Japan Tobacco сохранит бизнес в России

Japan Tobacco сохранит бизнес в России - 01.05.2024, ПРАЙМ

Japan Tobacco сохранит бизнес в России

Крупный производитель табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сохранит свой бизнес в России, пишет газета Financial Times со ссылкой на слова главы... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T15:05+0300

2024-05-01T15:05+0300

2024-05-01T15:07+0300

japan tobacco

japan tobacco international

сигареты

https://cdnn.1prime.ru/img/77406/93/774069382_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_fe9be1262dec50806dcc66a771068747.jpg

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Крупный производитель табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сохранит свой бизнес в России, пишет газета Financial Times со ссылкой на слова главы компании Масамичи Терабатаке (Masamichi Terabatake). "Исполнительный директор Japan Tobacco сообщил, что компания сохранит прибыльный бизнес в России, чтобы исполнить требования инвесторов, после того, как перестроит систему поставок в соответствии с санкциями", — пишет Financial Times. По данным Financial Times, доля России в общей прибыли Japan Tobacco составляла около 20%. Ранее компания объявила о приостановке инвестиционной и маркетинговой деятельности в нашей стране.Терабатаке заявил, что в случае ухода с российского рынка, инвесторы столкнутся с убытками, в худшем случае подадут судебный иск.Financial Times сообщила, что ранее главой компании было объявлено о создании новой структуры российского подразделения и изменении цепочки поставок. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% — до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.

https://1prime.ru/20240410/sport-847257784.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

japan tobacco, japan tobacco international, сигареты