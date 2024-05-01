https://1prime.ru/20240501/ukraina-847821148.html
Норвегия выделит Украине дополнительную финансовую помощь
Норвегия выделит Украине дополнительную финансовую помощь - 01.05.2024, ПРАЙМ
Норвегия выделит Украине дополнительную финансовую помощь
Власти Норвегии планируют нарастить военную помощь для Украины на на 635,5 миллиона долларов, из-за чего совокупная поддержка Киева за 2024 год достигнет почти... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T06:53+0300
2024-05-01T06:53+0300
2024-05-01T06:53+0300
норвегия
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/24/841382430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2edea3d09861dca0d1882b91e96bf795.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Власти Норвегии планируют нарастить военную помощь для Украины на на 635,5 миллиона долларов, из-за чего совокупная поддержка Киева за 2024 год достигнет почти двух миллиардов долларов, рассказал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре."Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи (со стороны Норвегии - ред.) в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", - сообщил Стёре в ходе посвященной помощи Киеву пресс-конференции.Премьер отметил, что подобное решение было принято не только ради Украины, но и ради самой Норвегии и Европы в целом, потому что украиснкий конфликт якобы угрожает безопасности и стабильности в европейском регионе. По его словам, 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу.Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь.
https://1prime.ru/20240430/energetika-847815819.html
норвегия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/24/841382430_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a7b4c7f4d0112d5aad985b18042e9f27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, украина, военная помощь украине
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
Норвегия выделит Украине дополнительную финансовую помощь
Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Власти Норвегии планируют нарастить военную помощь для Украины на на 635,5 миллиона долларов, из-за чего совокупная поддержка Киева за 2024 год достигнет почти двух миллиардов долларов, рассказал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
"Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи (со стороны Норвегии - ред.) в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", - сообщил Стёре в ходе посвященной помощи Киеву пресс-конференции.
Премьер отметил, что подобное решение было принято не только ради Украины, но и ради самой Норвегии и Европы в целом, потому что украиснкий конфликт якобы угрожает безопасности и стабильности в европейском регионе. По его словам, 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу.
Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь.
Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7