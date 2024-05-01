https://1prime.ru/20240501/ukraina-847825722.html

На Украине хотят легализовать частные военные компании

На Украине хотят легализовать частные военные компании - 01.05.2024, ПРАЙМ

На Украине хотят легализовать частные военные компании

Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, позволяющий легализовать частные военные компании, при этом действовать они будут исключительно за... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T15:17+0300

2024-05-01T15:17+0300

2024-05-01T15:17+0300

вооружения

украина

верховная рада

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, позволяющий легализовать частные военные компании, при этом действовать они будут исключительно за границей, а регистрация и уплата налогов будет происходить на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента. "Рабочей группой создан и предлагается проект механизма реализации и деятельности на Украине "международных оборонных компаний", — говорится в пояснительной записке к документу. Если законопроект примут, деятельность частных военных компаний будет осуществляться исключительно за границей, регистрация и уплата налогов — на Украине. Авторы документа указывают на ряд причин для легализации этих компаний: увеличение количества бывших военнослужащих в стране, потребность в группах быстрого реагирования из их числа, дополнительные поступления в бюджет, а также создание новых рабочих мест.Согласно законопроекту, такие компании смогут предоставлять оборонные услуги: обучение, тактическую подготовку, разведку, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрану имущества. Украинские депутаты считают, что оборонные компании могут предоставить услуги как частным лицам, так и международным инвесторам. По мнению парламентариев, частная военная компания за пределами Украины смогла бы обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, созданного за счет иностранных инвестиций. Как отмечает агентство РБК-Украина, в стране фактически и сейчас существуют частные военные компании, "они предоставляют услуги, которые разрешены законом, такие как обучение тактической медицине".

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украина, верховная рада