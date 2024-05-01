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"Знаменует сдвиг". В США забеспокоились из-за нового российского корабля

"Знаменует сдвиг". В США забеспокоились из-за нового российского корабля - 01.05.2024, ПРАЙМ

"Знаменует сдвиг". В США забеспокоились из-за нового российского корабля

"Адмирал Головко", который недавно был введен в строй ВМФ России, воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, сообщает обозреватель... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T05:55+0300

2024-05-01T05:55+0300

2024-05-01T05:55+0300

вооружения

россия

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Фрегат "Адмирал Головко", который недавно был введен в строй ВМФ России, воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, сообщает обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу."Будучи частью нового поколения многоцелевых фрегатов, он ("Адмирал Головко". — ред.) знаменует собой заметный сдвиг <...> в сторону продвинутых ракетных платформ", — подчеркнул аналитик.Как отмечает обозреватель, подобные фрегаты, построенные по проекту 22350, могут выполнять очень широкий спектр задач, в том числе противолодочную оборону, сопровождение более крупных кораблей и нанесение ударов по территории противника. По словам Сучиу, фрегат состоит из крылатых ракет "Калибр" и противокорабельной системы "Оникс", а также из новейших гиперзвуковых ракет "Циркон"."Эти фрегаты (проекта 22350. — ред.) превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море", — заключил аналитик.Многоцелевом фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" поставили на ПАО СЗ "Северная верфь" по заказу Военно-морского флота для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую. Он стал первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

https://1prime.ru/20240402/minoborony-847006737.html

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