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Reuters описал, как Россия может ответить на изъятие своих активов
Reuters описал, как Россия может ответить на изъятие своих активов - 02.05.2024, ПРАЙМ
Reuters описал, как Россия может ответить на изъятие своих активов
В ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:36+0300
2024-05-02T14:36+0300
2024-05-02T14:40+0300
экономика
замороженные российские активы
обмен
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. В ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C". Такой сценарий описало агентство Reuters.Агентство пообщалось с шестью экономистами и юристами. Один из них предположил, что правительство России может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов. Другой собеседник отметил, что активы могут изъять, если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в предложенном обмене. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗападные банки и фонды потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, их интерес можно оценить в десятки миллиардов рублей, рассказал ранее журналистам генеральный директор "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена) Алексей Седушкин.Прием заявок от российских граждан стартовал 25 марта и завершится 8 мая. Физические лица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Весь список иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".Выкуп пройдет в соответствии с указом президента Владимира Путина от 8 ноября 2023 года. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.В конце апреля Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами. Клиенты-физлица могли воспользоваться веб-версией банка.Всего, по данным СМИ, в странах "Большой семерки", Евросоюза и Австралии находится около 260 миллиардов евро активов Банка России. Основная часть - около 210 миллиардов - хранится в ЕС, включая наличные и гособлигации. В прошлом году Центробанк оценивал общий объем заблокированных российских активов почти в шесть триллионов рублей, пятая часть из которых приходилось на розничных инвесторов.
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замороженные российские активы, обмен
Экономика, замороженные российские активы, обмен
Reuters описал, как Россия может ответить на изъятие своих активов
Reuters: Россия может конфисковать финансовые активы на счетах типа "C"
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
В ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C". Такой сценарий описало агентство Reuters
.
Агентство пообщалось с шестью экономистами и юристами. Один из них предположил, что правительство России может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов. Другой собеседник отметил, что активы могут изъять, если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в предложенном обмене.
Западные банки и фонды потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, их интерес можно оценить в десятки миллиардов рублей, рассказал ранее журналистам генеральный директор "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена) Алексей Седушкин.
Прием заявок от российских граждан стартовал 25 марта и завершится 8 мая. Физические лица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Весь список иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".
Выкуп пройдет в соответствии с указом президента Владимира Путина от 8 ноября 2023 года. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.
В конце апреля Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами. Клиенты-физлица могли воспользоваться веб-версией банка.
Всего, по данным СМИ, в странах "Большой семерки", Евросоюза и Австралии находится около 260 миллиардов евро активов Банка России. Основная часть - около 210 миллиардов - хранится в ЕС, включая наличные и гособлигации. В прошлом году Центробанк оценивал общий объем заблокированных российских активов почти в шесть триллионов рублей, пятая часть из которых приходилось на розничных инвесторов.
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