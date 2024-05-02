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Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента

Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента - 02.05.2024, ПРАЙМ

Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте увеличился на 13,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T08:35+0300

2024-05-02T08:35+0300

2024-05-02T08:35+0300

экономика

транспорт

авиаперевозки

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте увеличился на 13,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Объем международных пассажирских авиаперевозок в марте вырос на 18,9% в годовом исчислении, внутренних - на 6,6%. С начала года объем мировых пассажирских перевозок вырос на 16,9%, международных - на 21,5%, внутренних - на 10,4%. Согласно данным IATA, в марте самый сильный рост объема мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+24,2%). Заметный рост зафиксирован также в Латинской Америке (+10,9%), Европе (+10,6%), на Ближнем Востоке (+10,5%) и в Африке (+10%). Более слабый рост наблюдался в странах Северной Америки (+6,3%). "Спрос на путешествия высок. И есть все основания полагать, что он сохранится и в пик сезона летних путешествий в Северном полушарии", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). Глава IATA также отмечает важность удовлетворения этого спроса, для чего необходимо срочно решить вопросы с цепочкой поставок. "Хотя авиакомпании готовы оказать помощь и поддержку клиентам в случае возникновения операционных проблем, они не хотят нести расходы, когда задержки и отмены рейсов являются результатом плохой подготовки других звеньев цепочки", - отметил Уолш.

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транспорт, авиаперевозки