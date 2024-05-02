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Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента - 02.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240502/aviaperevozki-847835864.html
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента - 02.05.2024, ПРАЙМ
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте увеличился на 13,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:35+0300
2024-05-02T08:35+0300
экономика
транспорт
авиаперевозки
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте увеличился на 13,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Объем международных пассажирских авиаперевозок в марте вырос на 18,9% в годовом исчислении, внутренних - на 6,6%. С начала года объем мировых пассажирских перевозок вырос на 16,9%, международных - на 21,5%, внутренних - на 10,4%. Согласно данным IATA, в марте самый сильный рост объема мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+24,2%). Заметный рост зафиксирован также в Латинской Америке (+10,9%), Европе (+10,6%), на Ближнем Востоке (+10,5%) и в Африке (+10%). Более слабый рост наблюдался в странах Северной Америки (+6,3%). "Спрос на путешествия высок. И есть все основания полагать, что он сохранится и в пик сезона летних путешествий в Северном полушарии", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). Глава IATA также отмечает важность удовлетворения этого спроса, для чего необходимо срочно решить вопросы с цепочкой поставок. "Хотя авиакомпании готовы оказать помощь и поддержку клиентам в случае возникновения операционных проблем, они не хотят нести расходы, когда задержки и отмены рейсов являются результатом плохой подготовки других звеньев цепочки", - отметил Уолш.
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транспорт, авиаперевозки
Экономика, Транспорт, авиаперевозки
08:35 02.05.2024
 
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 13,8 процента

IATA: пассажирские авиаперевозки в мире в марте выросли на 13,8 процента

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте увеличился на 13,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Объем международных пассажирских авиаперевозок в марте вырос на 18,9% в годовом исчислении, внутренних - на 6,6%.
С начала года объем мировых пассажирских перевозок вырос на 16,9%, международных - на 21,5%, внутренних - на 10,4%.
Согласно данным IATA, в марте самый сильный рост объема мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+24,2%). Заметный рост зафиксирован также в Латинской Америке (+10,9%), Европе (+10,6%), на Ближнем Востоке (+10,5%) и в Африке (+10%). Более слабый рост наблюдался в странах Северной Америки (+6,3%).
"Спрос на путешествия высок. И есть все основания полагать, что он сохранится и в пик сезона летних путешествий в Северном полушарии", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
Глава IATA также отмечает важность удовлетворения этого спроса, для чего необходимо срочно решить вопросы с цепочкой поставок. "Хотя авиакомпании готовы оказать помощь и поддержку клиентам в случае возникновения операционных проблем, они не хотят нести расходы, когда задержки и отмены рейсов являются результатом плохой подготовки других звеньев цепочки", - отметил Уолш.
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