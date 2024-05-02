Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские аналитики рассчитали индекс кулича - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/kulich-847862113.html
Российские аналитики рассчитали индекс кулича
Российские аналитики рассчитали индекс кулича - 02.05.2024, ПРАЙМ
Российские аналитики рассчитали индекс кулича
Средняя стоимость кулича с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов платформы фискальных... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T13:18+0300
2024-05-02T13:30+0300
экономика
пасха
куличи
цены на продукты в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83355/24/833552490_0:70:3027:1773_1920x0_80_0_0_7485752bcf4937bbdc63e9c695af5784.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость кулича с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов платформы фискальных данных "Такском".Аналитики выяснили, что цена кулича поднялась на десять процентов, а продажи — на 197% в сравнении с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.В "Такскоме" также установили, что средняя стоимость яиц составила 145,5 рубля, молока — 99,6 рубля, муки — 88,5 рубля, цукатов — 203,8 рубля, творога — 110,5 рубля, сахара — 84,5 рубля, изюма — 163,9 рубля, краскы для яиц — 50,1 рубля.Данные собраны на основ анализа более 56 миллиардов кассовых чеков.Кулич является традиционной пасхальной выпечкой. Пасхальный кулич символизирует память о том, как Иисус Христос после Воскресения принимал пищу вместе с апостолами.
https://1prime.ru/20240502/yaytsa-847834062.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83355/24/833552490_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_06f8d39881c175b5bdb1e0942f137f07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пасха, куличи, цены на продукты в россии
Экономика, Пасха, куличи, цены на продукты в России
13:18 02.05.2024 (обновлено: 13:30 02.05.2024)
 
Российские аналитики рассчитали индекс кулича

RT: средняя цена на куличи в этом году составляет 243,5 рубля

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкВыпечка куличей к Пасхе
Выпечка куличей к Пасхе - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость кулича с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов платформы фискальных данных "Такском".
Аналитики выяснили, что цена кулича поднялась на десять процентов, а продажи — на 197% в сравнении с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.
В "Такскоме" также установили, что средняя стоимость яиц составила 145,5 рубля, молока — 99,6 рубля, муки — 88,5 рубля, цукатов — 203,8 рубля, творога — 110,5 рубля, сахара — 84,5 рубля, изюма — 163,9 рубля, краскы для яиц — 50,1 рубля.
Данные собраны на основ анализа более 56 миллиардов кассовых чеков.
Кулич является традиционной пасхальной выпечкой. Пасхальный кулич символизирует память о том, как Иисус Христос после Воскресения принимал пищу вместе с апостолами.
Пасха - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху
06:33
 
ЭкономикаПасхакуличицены на продукты в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала