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Российские аналитики рассчитали индекс кулича

Российские аналитики рассчитали индекс кулича - 02.05.2024, ПРАЙМ

Российские аналитики рассчитали индекс кулича

Средняя стоимость кулича с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов платформы фискальных... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T13:18+0300

2024-05-02T13:18+0300

2024-05-02T13:30+0300

экономика

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость кулича с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов платформы фискальных данных "Такском".Аналитики выяснили, что цена кулича поднялась на десять процентов, а продажи — на 197% в сравнении с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.В "Такскоме" также установили, что средняя стоимость яиц составила 145,5 рубля, молока — 99,6 рубля, муки — 88,5 рубля, цукатов — 203,8 рубля, творога — 110,5 рубля, сахара — 84,5 рубля, изюма — 163,9 рубля, краскы для яиц — 50,1 рубля.Данные собраны на основ анализа более 56 миллиардов кассовых чеков.Кулич является традиционной пасхальной выпечкой. Пасхальный кулич символизирует память о том, как Иисус Христос после Воскресения принимал пищу вместе с апостолами.

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пасха, куличи, цены на продукты в россии