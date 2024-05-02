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Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети - 02.05.2024, ПРАЙМ
Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны на саммите в Швейцарии должны "заставить Россию заключить мир". Пользователи соцсети X оценили данное... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:19+0300
2024-05-02T16:19+0300
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политика
владимир зеленский
мирный саммит
сво
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россия
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны на саммите в Швейцарии должны "заставить Россию заключить мир". Пользователи соцсети X оценили данное объявление.Один из комментаторов возмутился тем, что саммит проведут без участия России, одной из сторон, участвующей в конфликте. Он полагает, что заключение мира возможно лишь в присутствии двух стран.Другой указал, что Соединенные Штаты и их "натовская структура" являются самым большим агрессором в мире.Третий задался вопросом, как можно называть данный саммит мирным, если Россию не приглашали, и закон о запрете переговоров не отменен.Следующий читатель предложил признать Минские соглашения, от которых Запад отвернулся.Еще один пользователь сообщил, что Украина проиграла конфликт с самого начала.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
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владимир зеленский, мирный саммит, сво, украина, россия
Политика, Владимир Зеленский, мирный саммит, СВО, УКРАИНА, РОССИЯ
Как можно. Слова Зеленского о России возмутили пользователей Сети
В соцсети Х оценили слова Зеленского о том, что РФ нужно заставить заключить мир
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны на саммите в Швейцарии должны "заставить Россию заключить мир". Пользователи соцсети X
оценили данное объявление.
Один из комментаторов возмутился тем, что саммит проведут без участия России, одной из сторон, участвующей в конфликте. Он полагает, что заключение мира возможно лишь в присутствии двух стран.
Другой указал, что Соединенные Штаты и их "натовская структура" являются самым большим агрессором в мире.
Третий задался вопросом, как можно называть данный саммит мирным, если Россию не приглашали, и закон о запрете переговоров не отменен.
Следующий читатель предложил признать Минские соглашения, от которых Запад отвернулся.
Еще один пользователь сообщил, что Украина проиграла конфликт с самого начала.
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Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.