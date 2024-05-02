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"Ну что за варварство". Турки осудили Столтенберга за слова об Украине

"Ну что за варварство". Турки осудили Столтенберга за слова об Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Ну что за варварство". Турки осудили Столтенберга за слова об Украине

В рамках своего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, что разозолило читателей... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T14:53+0300

2024-05-02T14:53+0300

2024-05-02T14:53+0300

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АНКАРА, 2 мая - ПРАЙМ. В рамках своего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, что разозолило читателей турецкого издания Haber7."НАТО, погибая, пытается утащить в пропасть и нас", – заметил один из читателей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГенсек НАТО в свою очередь отметил, что Украина имеет законное право на место в альянсе. Работа, которая проводится в настоящее время, ставит ее на необратимый путь к членству."Ну что за варварство, это означает, что мир втянут в войну", - поделился мнением один из читателей.Некоторые читатели высказали свои опасения относительно вступления Украины в НАТО, считая, что это может привести к новой мировой войне. Один из комментаторов отметил, что в при таком раскладе лучше принять в НАТО Россию.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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турция, россия, украина, нато, новости