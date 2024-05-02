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Норвегия повысит расходы на оборону и доведет их до цели НАТО - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Норвегия повысит расходы на оборону и доведет их до цели НАТО
Норвегия повысит расходы на оборону и доведет их до цели НАТО - 02.05.2024, ПРАЙМ
Норвегия повысит расходы на оборону и доведет их до цели НАТО
Осло повысит затраты на оборону на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон). Уже в текущем году они достигнут цели НАТО в 2% от ВВП. Об этом... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T13:26+0300
2024-05-02T13:26+0300
политика
нато
норвегия
расходы на оборону
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Осло повысит затраты на оборону на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон). Уже в текущем году они достигнут цели НАТО в 2% от ВВП. Об этом сообщил в ходе встречи с прессой норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. "Сегодня правительство объявляет, что мы предлагаем повысить взносы на нашу собственную оборону, выделив семь миллиардов норвежских крон... Благодаря (этому) Норвегия достигнет цели НАТО по расходам двух процентов от ВВП на оборону с середины 2024 года", — сказал он. Стере отметил, что средства, в том числе, будут направлены на покупку средств ПВО, на обучение и прием войск союзников. По его словам, все это должно повысить оперативную активность и боеспособность норвежской армии. Он добавил, что, таким образом, вместе с увеличением расходов на помощь Украине оборонный бюджет страны в текущем году вырастет с почти 8,3 миллиарда долларов до почти 9,5 миллиарда долларов.
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нато, норвегия, расходы на оборону
Политика, НАТО, НОРВЕГИЯ, расходы на оборону
13:26 02.05.2024
 
Норвегия повысит расходы на оборону и доведет их до цели НАТО

Стере: Норвегия увеличит расходы на оборону и доведет их до цели НАТО в 2% ВВП

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Осло повысит затраты на оборону на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон). Уже в текущем году они достигнут цели НАТО в 2% от ВВП. Об этом сообщил в ходе встречи с прессой норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.
"Сегодня правительство объявляет, что мы предлагаем повысить взносы на нашу собственную оборону, выделив семь миллиардов норвежских крон... Благодаря (этому) Норвегия достигнет цели НАТО по расходам двух процентов от ВВП на оборону с середины 2024 года", — сказал он.
Стере отметил, что средства, в том числе, будут направлены на покупку средств ПВО, на обучение и прием войск союзников. По его словам, все это должно повысить оперативную активность и боеспособность норвежской армии. Он добавил, что, таким образом, вместе с увеличением расходов на помощь Украине оборонный бюджет страны в текущем году вырастет с почти 8,3 миллиарда долларов до почти 9,5 миллиарда долларов.
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ПолитикаНАТОНОРВЕГИЯрасходы на оборону
 
 
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