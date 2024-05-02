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Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии

Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии - 02.05.2024, ПРАЙМ

Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии

Мирное урегулирования украинского конфликта не осуществится без российской стороны, говорится в в заявлении, распространенном Федеральным департаментом... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:59+0300

2024-05-02T11:59+0300

2024-05-02T11:59+0300

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ЖЕНЕВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мирное урегулирования украинского конфликта не осуществится без российской стороны, говорится в в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии в связи с запланированной мирной конференцией по Украине."Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", — сказано в тексте сообщения.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения.Представитель посольства России в Швейцарии заявил, что Москва не согласна с идеями конференции, так как она не учитывает российские интересы.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

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россия, швейцария, переговоры, новости