Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240502/peregovory-847858854.html
Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии
Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии - 02.05.2024, ПРАЙМ
Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии
Мирное урегулирования украинского конфликта не осуществится без российской стороны, говорится в в заявлении, распространенном Федеральным департаментом... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:59+0300
2024-05-02T11:59+0300
политика
россия
швейцария
переговоры
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/37/840563767_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eb686e1e8480fb690995d6e7790d4c2e.jpg
ЖЕНЕВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мирное урегулирования украинского конфликта не осуществится без российской стороны, говорится в в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии в связи с запланированной мирной конференцией по Украине."Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", — сказано в тексте сообщения.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения.Представитель посольства России в Швейцарии заявил, что Москва не согласна с идеями конференции, так как она не учитывает российские интересы.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
https://1prime.ru/20240423/rossiyskie-aktivy-847613461.html
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/37/840563767_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3c0a6668279d88254aa12528f0b5374b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, швейцария, переговоры, новости
Политика, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, переговоры, Новости
11:59 02.05.2024
 
Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии

МИД Швейцарии: мирный процесс по Украине немыслим без России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мирное урегулирования украинского конфликта не осуществится без российской стороны, говорится в в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии в связи с запланированной мирной конференцией по Украине.
"Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", — сказано в тексте сообщения.
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения.
Представитель посольства России в Швейцарии заявил, что Москва не согласна с идеями конференции, так как она не учитывает российские интересы.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Швейцария анонсировала решение об использовании российских активов
23 апреля, 13:23
 
ПолитикаРОССИЯШВЕЙЦАРИЯпереговорыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала