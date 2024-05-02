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Эксперт рассказал, на сколько подорожает топливо во время уборочных работ
Эксперт рассказал, на сколько подорожает топливо во время уборочных работ - 02.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, на сколько подорожает топливо во время уборочных работ
Аграрии РФ в период уборочной кампании могут ориентироваться на нынешний уровень цен на нефтепродукты, стоимость топлива останется в "зоне демпфера",... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T05:47+0300
2024-05-02T05:47+0300
2024-05-02T05:47+0300
энергетика
топливо
уборка зерновых
цены на топливо
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Аграрии РФ в период уборочной кампании могут ориентироваться на нынешний уровень цен на нефтепродукты, стоимость топлива останется в "зоне демпфера", значительного роста при отсутствии форс-мажоров не ожидается, таким прогнозом поделился с РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "АПК может ориентироваться на текущий уровень цен (плюс-минус несколько процентов) на ближайшее время, если не случится опять каких-либо форс-мажоров вроде аварий на НПЗ", - сказал он, комментируя цены на топливо во время уборочных работ. Колобанов объяснил, что мартовский рост цен спровоцировало опасение, что поставки топлива снизятся из-за аварий на нефтеперерабатывающих заводах. Однако восстановление мощностей проводится оперативно и не должно повлиять на уровень снабжения внутреннего рынка. Он также отметил улучшение ситуации с вывозом топлива с НПЗ по железной дороге. Именно эта проблема во многом повлияла на значительный рост цен и дефицит нефтепродуктов в отдельных регионах в конце лета - начале осени 2023 года. "Потенциально топливо еще может немного подорожать, оставаясь в "зоне демпфера", однако пока предпосылок к этому нет, так как нефтяные компании, получив урок в прошлом году в виде временного запрета экспорта, теперь должны более ответственно относиться к своей сбытовой и ценовой политике", - считает собеседник агентства. По расчетам РИА Новости, средняя цена дизельного топлива на бирже в апреле находилась на уровне около 63 229 рублей за тонну. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная внутренняя на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена по демпферу для дизтоплива в 2024 году составляет 55 500 рублей за тонну. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
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топливо, уборка зерновых, цены на топливо
Энергетика, топливо, уборка зерновых, цены на топливо
Эксперт рассказал, на сколько подорожает топливо во время уборочных работ
Колобанов: цены на топливо в РФ во время уборочных работ будут в зоне демпфера
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Аграрии РФ в период уборочной кампании могут ориентироваться на нынешний уровень цен на нефтепродукты, стоимость топлива останется в "зоне демпфера", значительного роста при отсутствии форс-мажоров не ожидается, таким прогнозом поделился с РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
"АПК может ориентироваться на текущий уровень цен (плюс-минус несколько процентов) на ближайшее время, если не случится опять каких-либо форс-мажоров вроде аварий на НПЗ", - сказал он, комментируя цены на топливо во время уборочных работ.
Колобанов объяснил, что мартовский рост цен спровоцировало опасение, что поставки топлива снизятся из-за аварий на нефтеперерабатывающих заводах. Однако восстановление мощностей проводится оперативно и не должно повлиять на уровень снабжения внутреннего рынка. Он также отметил улучшение ситуации с вывозом топлива с НПЗ по железной дороге. Именно эта проблема во многом повлияла на значительный рост цен и дефицит нефтепродуктов в отдельных регионах в конце лета - начале осени 2023 года.
"Потенциально топливо еще может немного подорожать, оставаясь в "зоне демпфера", однако пока предпосылок к этому нет, так как нефтяные компании, получив урок в прошлом году в виде временного запрета экспорта, теперь должны более ответственно относиться к своей сбытовой и ценовой политике", - считает собеседник агентства.
По расчетам РИА Новости, средняя цена дизельного топлива на бирже в апреле находилась на уровне около 63 229 рублей за тонну. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная внутренняя на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена по демпферу для дизтоплива в 2024 году составляет 55 500 рублей за тонну.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
МЭР прогнозирует небольшой рост экспорта топлива в 2024 году