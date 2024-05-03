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Maersk остановил ликвидацию своего бизнеса в России, пишут СМИ

Maersk остановил ликвидацию своего бизнеса в России, пишут СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ

Maersk остановил ликвидацию своего бизнеса в России, пишут СМИ

Датская компания Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России, передает РБК со ссылкой на документы бухгалтерской отчетности дочерних структур. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:53+0300

2024-05-03T16:53+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Датская компания Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России, передает РБК со ссылкой на документы бухгалтерской отчетности дочерних структур.Компания Maersk, занимающаяся логистической деятельностью, объявила о прекращении своей работы в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако процесс ликвидации был остановлен в 2023 году, а дочерние компании "Маэрск" и "Маэрск Солюшнс" продлили аренду офисов в Москве и Санкт-Петербурге на 11 месяцев. "Маэрск", в свою очередь, получила дополнительный вклад в имущество компании в феврале 2024 года.Согласно данным, ущерб от сокращения операций в России был оценен в 624 миллиона долларов. Тем не менее, в отчете указана "существенная неопределенность" в продолжении деятельности компании, однако у нее достаточно средств для продолжения работы.Maersk является крупнейшей компанией в морской контейнерной отрасли и имеет шестую часть мировой доли перевозок. Она оперирует в более чем 130 странах и владеет 750 юридическими лицами, отметили в издании.

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