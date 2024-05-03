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Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу
Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу - 03.05.2024, ПРАЙМ
Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу
Россия поразила радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, пусковую установку зенитного ракетного... | 03.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Россия поразила радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T и нефтебазу "Баловное", отметило Минобороны России. "Поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах", — указывается в публикации. В ведомстве добавили, что российские войска также поразили радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и немецкую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T.Кроме того, силы ПВО за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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сво, всу, вс рф, украина, россия
Вооружения, СВО, ВСУ, ВС РФ, УКРАИНА, РОССИЯ
16:05 03.05.2024 (обновлено: 16:16 03.05.2024)
 
Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу

Минобороны: РФ поразила нефтебазу "Баловное" и пусковые установки ЗРК IRIS-T и С-300 ПТ

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Россия поразила радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T и нефтебазу "Баловное", отметило Минобороны России.
"Поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах", — указывается в публикации.
В ведомстве добавили, что российские войска также поразили радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и немецкую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
Кроме того, силы ПВО за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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ВооруженияСВОВСУВС РФУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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