https://1prime.ru/20240503/porazhenie-847898242.html

Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу

Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу - 03.05.2024, ПРАЙМ

Россия поразила снабжавшую ВСУ нефтебазу

Россия поразила радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, пусковую установку зенитного ракетного... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:05+0300

2024-05-03T16:05+0300

2024-05-03T16:16+0300

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Россия поразила радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T и нефтебазу "Баловное", отметило Минобороны России. "Поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах", — указывается в публикации. В ведомстве добавили, что российские войска также поразили радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и немецкую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T.Кроме того, силы ПВО за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

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сво, всу, вс рф, украина, россия