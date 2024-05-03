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Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится

Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится - 03.05.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 8 по 14 мая сократится до 3277,7 рубля за тонну, пошлины на вывоз ячменя и кукурузы - нулевые, следует из... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T15:23+0300

2024-05-03T15:23+0300

2024-05-03T15:24+0300

пошлина на экспорт пшеницы

минсельхоз

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 8 по 14 мая сократится до 3277,7 рубля за тонну, пошлины на вывоз ячменя и кукурузы - нулевые, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,8 доллара за тонну, на ячмень - 169,3 доллара, на кукурузу - при цене 168,1 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, которая будет действовать с 6 по 7 мая, составит 3386 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 153,6 рубля, пошлина на вывоз кукурузы нулевая. В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после даты их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые опубликованы 19 апреля, действуют с 24 апреля по 5 мая включительно, размещенные 27 апреля - с 6 по 7 мая, обнародованные 3 мая - с 8 по 14 мая, а объявленные 8 мая - с 15 по 21 мая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20240502/pshenitsa-847868789.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пошлина на экспорт пшеницы, минсельхоз