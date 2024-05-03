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Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится
Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится - 03.05.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 8 по 14 мая сократится до 3277,7 рубля за тонну, пошлины на вывоз ячменя и кукурузы - нулевые, следует из... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T15:23+0300
2024-05-03T15:24+0300
пошлина на экспорт пшеницы
минсельхоз
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 8 по 14 мая сократится до 3277,7 рубля за тонну, пошлины на вывоз ячменя и кукурузы - нулевые, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,8 доллара за тонну, на ячмень - 169,3 доллара, на кукурузу - при цене 168,1 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, которая будет действовать с 6 по 7 мая, составит 3386 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 153,6 рубля, пошлина на вывоз кукурузы нулевая. В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после даты их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые опубликованы 19 апреля, действуют с 24 апреля по 5 мая включительно, размещенные 27 апреля - с 6 по 7 мая, обнародованные 3 мая - с 8 по 14 мая, а объявленные 8 мая - с 15 по 21 мая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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пошлина на экспорт пшеницы, минсельхоз
пошлина на экспорт пшеницы, Минсельхоз
15:23 03.05.2024 (обновлено: 15:24 03.05.2024)
 
Пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая снизится

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 8 мая упадет до 3277,7 рублей за тонну

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 8 по 14 мая сократится до 3277,7 рубля за тонну, пошлины на вывоз ячменя и кукурузы - нулевые, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,8 доллара за тонну, на ячмень - 169,3 доллара, на кукурузу - при цене 168,1 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, которая будет действовать с 6 по 7 мая, составит 3386 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 153,6 рубля, пошлина на вывоз кукурузы нулевая.
В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после даты их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые опубликованы 19 апреля, действуют с 24 апреля по 5 мая включительно, размещенные 27 апреля - с 6 по 7 мая, обнародованные 3 мая - с 8 по 14 мая, а объявленные 8 мая - с 15 по 21 мая.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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пошлина на экспорт пшеницыМинсельхоз
 
 
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