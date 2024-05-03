https://1prime.ru/20240503/rassledovanie-847887863.html
Международное расследование на "Севпотоках" не нужно, заявили в МИД Швеции
Международное расследование на "Севпотоках" не нужно, заявили в МИД Швеции - 03.05.2024, ПРАЙМ
Международное расследование на "Севпотоках" не нужно, заявили в МИД Швеции
В МИД Швеции заявили, что не считают необходимым проводить международное расследование подрыва "Северных потоков". Об этом заявили агентству РИА Новости в... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:34+0300
2024-05-03T11:34+0300
2024-05-03T11:38+0300
энергетика
швеция
северный поток-2
расследование чп на "северных потоках"
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. В МИД Швеции заявили, что не считают необходимым проводить международное расследование подрыва "Северных потоков". Об этом заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН случившегося на "Северном потоке". "Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", — пояснили в шведском МИД. В пресс-службе ведомства также добавили, что подрыв произошел за пределами территории какой-либо страны, в международных водах, которые открыты для всех государств. "В соответствии с международным правом, для любого субъекта нет препятствий для доступа к месту и проведения собственных расследований", — заявили в пресс-службе. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма..
https://1prime.ru/20240426/oon-847748563.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, северный поток-2, расследование чп на "северных потоках"
Энергетика, ШВЕЦИЯ, Северный поток-2, расследование ЧП на "Северных потоках"
Международное расследование на "Севпотоках" не нужно, заявили в МИД Швеции
МИД Швеции: международное расследование ЧП на "Северных потоках" не требуется
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. В МИД Швеции заявили, что не считают необходимым проводить международное расследование подрыва "Северных потоков". Об этом заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН случившегося на "Северном потоке".
"Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", — пояснили в шведском МИД.
В пресс-службе ведомства также добавили, что подрыв произошел за пределами территории какой-либо страны, в международных водах, которые открыты для всех государств.
"В соответствии с международным правом, для любого субъекта нет препятствий для доступа к месту и проведения собственных расследований", — заявили в пресс-службе.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма..
В ООН призвали осудить и расследовать ущерб "Северным потокам"