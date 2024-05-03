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Международное расследование на "Севпотоках" не нужно, заявили в МИД Швеции

Международное расследование на "Севпотоках" не нужно, заявили в МИД Швеции - 03.05.2024, ПРАЙМ

Международное расследование на "Севпотоках" не нужно, заявили в МИД Швеции

В МИД Швеции заявили, что не считают необходимым проводить международное расследование подрыва "Северных потоков". Об этом заявили агентству РИА Новости в... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T11:34+0300

2024-05-03T11:34+0300

2024-05-03T11:38+0300

энергетика

швеция

северный поток-2

расследование чп на "северных потоках"

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. В МИД Швеции заявили, что не считают необходимым проводить международное расследование подрыва "Северных потоков". Об этом заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН случившегося на "Северном потоке". "Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", — пояснили в шведском МИД. В пресс-службе ведомства также добавили, что подрыв произошел за пределами территории какой-либо страны, в международных водах, которые открыты для всех государств. "В соответствии с международным правом, для любого субъекта нет препятствий для доступа к месту и проведения собственных расследований", — заявили в пресс-службе. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма..

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швеция, северный поток-2, расследование чп на "северных потоках"