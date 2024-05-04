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Инфляция в Венесуэле снизилась до уровня 2012 года

Инфляция в Венесуэле снизилась до уровня 2012 года - 04.05.2024, ПРАЙМ

Инфляция в Венесуэле снизилась до уровня 2012 года

Венесуэльский Национальный индекс потребительских цен INPC вырос в апреле на 2%, что является наименьшим показателем с 2012 года, накопленная с начала года... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T06:39+0300

2024-05-04T06:39+0300

2024-05-04T06:39+0300

экономика

венесуэла

инфляция

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МЕХИКО, 4 мая - ПРАЙМ. Венесуэльский Национальный индекс потребительских цен INPC вырос в апреле на 2%, что является наименьшим показателем с 2012 года, накопленная с начала года инфляция составила 6,3%, сообщил центральный банк страны. "Месячное изменение INPC в апреле 2024 года составило 2%. Эти результаты представляют собой самую низкую инфляцию за 12 лет, достигнутую в рамках Новой экономики и благодаря усилиям всех венесуэльцев", - говорится в сообщении на сайте ЦБ. С учетом апрельского результата накопленная инфляция в 2024 году составила 6,3% за четыре месяца, что также является самым низким показателем с 2012 года. Пик гиперинфляции пришелся в Венесуэле на 2018 год, когда за апрель цены в стране поднялись на 55,8%, после чего рост INPC существенно замедлился. Президент страны Николас Мадуро, выступая 1 мая перед рабочими, заявил, что инфляция в стране с начала года составила 30%, а по его итогам ожидается на уровне 60%. Президент тогда назвал это хорошим результатом для страны, которая недавно испытывала гиперинфляцию.

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венесуэла, инфляция