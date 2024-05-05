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Кредиторы начали требовать с Украины выплаты по госдолгу, пишут СМИ

Кредиторы начали требовать с Украины выплаты по госдолгу, пишут СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ

Кредиторы начали требовать с Украины выплаты по госдолгу, пишут СМИ

Частные внешние кредиторы Украины намерены потребовать от Киева возобновить в 2025 году выплаты по госдолгу. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T10:23+0300

2024-05-05T10:23+0300

2024-05-05T10:25+0300

экономика

украина

госдолг украины

дефолт

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Частные внешние кредиторы Украины намерены потребовать от Киева возобновить в 2025 году выплаты по госдолгу. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Wall Street Journal.В число держателей украинских облигаций входят в том числе фирмы BlackRock и Pimco. Их общая доля составляет примерно пятую часть от всех непогашенных еврооблигаций Украины на сумму в 20 миллиардов долларов. По мнению кредиторов, Киев мог бы возобновить приостановленные в 2022 году после начала специальной военной операции выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга, пишет WSJ.Отмечается, что кредиторы хотят получить до 500 миллионов долларов годовых в виде процентных платежей. По данным издания, переговоры уже начались, но Вашингтон и его союзники опасаются, что предоставленные в виде помощи Киеву средства перейдут к держателям облигаций, если он начнет обслуживать долг.Источники сообщили изданию, что ряд выступил с предложением частично погасить задолженность замороженными российскими активами, но эту идею не поддержал МВФ и некоторые страны "Большой семерки". Вместе с тем, по словам источников, выдвигалось предложение о выплате Киевом до 2027 года сумм по ставкам ниже рыночных.В материале говорится, что если сделка не будет заключена, то в августе Украина, скорее всего, объявит дефолт, так как именно в этом месяце заканчиваются кредитные каникулы.

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украина, госдолг украины, дефолт