https://1prime.ru/20240505/korabli-847924698.html

Глава миссии ЕС в Красном море обеспокоен нехваткой кораблей, пишут СМИ

Глава миссии ЕС в Красном море обеспокоен нехваткой кораблей, пишут СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ

Глава миссии ЕС в Красном море обеспокоен нехваткой кораблей, пишут СМИ

Командующей миссией Евросоюза в Красном море "Аспидес" контр-адмирал Василиос Грипарис проинформировал Брюссель о наличии всего лишь трех корабля. По его... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T14:07+0300

2024-05-05T14:07+0300

2024-05-05T14:07+0300

красное море

судоходство

миссия

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Командующей миссией Евросоюза в Красном море "Аспидес" контр-адмирал Василиос Грипарис проинформировал Брюссель о наличии всего лишь трех корабля. По его словам, миссия больше не сможет обеспечивать безопасность судоходства у берегов Йемена. Об этом сообщило в воскресенье издание Spiegel. "По данным Spiegel, на прошлой неделе оперативный командующий миссии контр-адмирал Василиос Грипарис на конфиденциальной встрече в Брюсселе предупредил, что после вывода немецкого фрегата "Гессен" в его распоряжении на ближайшие месяцы останутся только три боевых корабля. Это означает, что он больше не сможет выполнять миссию по защите кораблей от атак хуситов", — сказано в материале издания. Отмечается, что контр-адмирал положительно оценил 100 дней работы миссии. В материале говорится, что с начала миссии корабли сопроводили 96 торговых судов, сбили 12 беспилотников и одну ракету йеменских хуситов. Грипарис заявил, что три имеющихся в наличии корабля могут сопровождать не более четырех торговых судов в сутки в Баб-эль-Мандебском проливе, а для полноценного выполнения задач миссии требуется десять кораблей и воздушная поддержка. Кроме того, контр-адмирал указал на растущую угрозу со стороны хуситов. По его словам, в конце апреля хуситы впервые смогли перегрузить системы ПВО сопровождающих кораблей роем беспилотников и, как следствие, повредить проходившее торговое судно. Вооруженные силы Германии объявили завершении участия "Гессена" в миссии "Аспидес" 20 апреля. В воскресенье минобороны Германии сообщило о возвращении корабля в ФРГ. Предполагается, что с августа по декабрь вместо него к миссии присоединится фрегат "Гамбург". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://1prime.ru/20240409/severnoemore-847211710.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

красное море, судоходство, миссия