https://1prime.ru/20240506/bespilotniki-847931128.html
В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек
В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек
В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:29+0300
2024-05-06T09:29+0300
2024-05-06T09:37+0300
происшествия
россия
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862203_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_77020d5db5d077fdacec121b920cb893.jpg
БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава района Владимир Переверзев. По его словам, атаке подверглись два автомобиля, в которых находились сотрудники компании "Агро-Белгорье".Кроме того, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, один мужчина находится в тяжелом состоянии после атаки, остальные пострадавшие - с осколочным ранениями разной степени.Ранее сообщалось, что ночью в украинском городе Сумы была объявлена воздушная тревога, был зафиксирован удар по объектам энергетического комплекса. Отмечалось, что на текущий момент ряд районов в Сумах и Харькове остаются без электричества.
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862203_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9d47ce2ec785073551bf2d929b8ab446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, всу
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ
В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек
В Белгородской области дроны атаковали автомобили, погибли шесть человек
БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава района Владимир Переверзев.
По его словам, атаке подверглись два автомобиля, в которых находились сотрудники компании "Агро-Белгорье".
Кроме того, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, один мужчина находится в тяжелом состоянии после атаки, остальные пострадавшие - с осколочным ранениями разной степени.
Ранее сообщалось, что ночью в украинском городе Сумы была объявлена воздушная тревога, был зафиксирован удар по объектам энергетического комплекса. Отмечалось, что на текущий момент ряд районов в Сумах и Харькове остаются без электричества.