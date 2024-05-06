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В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек

В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек

В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:29+0300

2024-05-06T09:29+0300

2024-05-06T09:37+0300

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава района Владимир Переверзев. По его словам, атаке подверглись два автомобиля, в которых находились сотрудники компании "Агро-Белгорье".Кроме того, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, один мужчина находится в тяжелом состоянии после атаки, остальные пострадавшие - с осколочным ранениями разной степени.Ранее сообщалось, что ночью в украинском городе Сумы была объявлена воздушная тревога, был зафиксирован удар по объектам энергетического комплекса. Отмечалось, что на текущий момент ряд районов в Сумах и Харькове остаются без электричества.

белгородская область

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россия, белгородская область, всу