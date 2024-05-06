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В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек
В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек
В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:29+0300
2024-05-06T09:37+0300
происшествия
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава района Владимир Переверзев. По его словам, атаке подверглись два автомобиля, в которых находились сотрудники компании "Агро-Белгорье".Кроме того, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, один мужчина находится в тяжелом состоянии после атаки, остальные пострадавшие - с осколочным ранениями разной степени.Ранее сообщалось, что ночью в украинском городе Сумы была объявлена воздушная тревога, был зафиксирован удар по объектам энергетического комплекса. Отмечалось, что на текущий момент ряд районов в Сумах и Харькове остаются без электричества.
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россия, белгородская область, всу
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ
09:29 06.05.2024 (обновлено: 09:37 06.05.2024)
 
В Белгородской области после атаки дронов погибли шесть человек

В Белгородской области дроны атаковали автомобили, погибли шесть человек

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на две машины в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек и шесть погибли, рассказал глава района Владимир Переверзев.
По его словам, атаке подверглись два автомобиля, в которых находились сотрудники компании "Агро-Белгорье".
Кроме того, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, один мужчина находится в тяжелом состоянии после атаки, остальные пострадавшие - с осколочным ранениями разной степени.
Ранее сообщалось, что ночью в украинском городе Сумы была объявлена воздушная тревога, был зафиксирован удар по объектам энергетического комплекса. Отмечалось, что на текущий момент ряд районов в Сумах и Харькове остаются без электричества.
 
ПроисшествияРОССИЯБелгородская областьВСУ
 
 
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