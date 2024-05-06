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ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле

ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле - 06.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле

Годовой темп прироста рублевых депозитов в России в апреле достиг максимальных 43%, говорится в материалах Банка России. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T18:29+0300

2024-05-06T18:29+0300

2024-05-06T18:29+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Годовой темп прироста рублевых депозитов в России в апреле достиг максимальных 43%, говорится в материалах Банка России. "Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать приток сбережений домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты, в результате чего годовой темп их прироста в апреле 2024 года достиг рекордного уровня в 43,0% (в марте — 41,3%)", — сказано в сообщении. Также в ЦБ указали, что вклад депозитов населения (в основном срочных рублевых) в годовой темп прироста широкой денежной массы в апреле (так же как и в предыдущем месяце) был определяющим и составил 10,8 процентного пункта.Ранее Банк России сообщил о сокращении международных резервов РФ с 19 апреля до конца месяца на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240506/rezervy-847946400.html

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