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ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле - 06.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле
ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле
Годовой темп прироста рублевых депозитов в России в апреле достиг максимальных 43%, говорится в материалах Банка России. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T18:29+0300
2024-05-06T18:29+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Годовой темп прироста рублевых депозитов в России в апреле достиг максимальных 43%, говорится в материалах Банка России. "Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать приток сбережений домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты, в результате чего годовой темп их прироста в апреле 2024 года достиг рекордного уровня в 43,0% (в марте — 41,3%)", — сказано в сообщении. Также в ЦБ указали, что вклад депозитов населения (в основном срочных рублевых) в годовой темп прироста широкой денежной массы в апреле (так же как и в предыдущем месяце) был определяющим и составил 10,8 процентного пункта.Ранее Банк России сообщил о сокращении международных резервов РФ с 19 апреля до конца месяца на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов.
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Банк России, РОССИЯ, рубль, Банк России
18:29 06.05.2024
 
ЦБ заявил о рекордном росте рублевых депозитов в апреле

ЦБ: Рублевые депозиты в РФ в апреле росли рекордными темпами

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Годовой темп прироста рублевых депозитов в России в апреле достиг максимальных 43%, говорится в материалах Банка России.
"Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать приток сбережений домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты, в результате чего годовой темп их прироста в апреле 2024 года достиг рекордного уровня в 43,0% (в марте — 41,3%)", — сказано в сообщении.
Также в ЦБ указали, что вклад депозитов населения (в основном срочных рублевых) в годовой темп прироста широкой денежной массы в апреле (так же как и в предыдущем месяце) был определяющим и составил 10,8 процентного пункта.
Ранее Банк России сообщил о сокращении международных резервов РФ с 19 апреля до конца месяца на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, и составили 596,8 миллиарда долларов.
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