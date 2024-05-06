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СМИ: ЕС сократил закупки СПГ в пользу российского трубопроводного газа
СМИ: ЕС сократил закупки СПГ в пользу российского трубопроводного газа - 06.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС сократил закупки СПГ в пользу российского трубопроводного газа
Страны ЕС значительно сократили импорт СПГ в первые четыре месяца 2024 года на фоне увеличения закупок более дешевого трубопроводного топлива из России, пишут... | 06.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС значительно сократили импорт СПГ в первые четыре месяца 2024 года на фоне увеличения закупок более дешевого трубопроводного топлива из России, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).Согласно данным ассоциации, в январе-апреле объем импорта СПГ в ЕС упал примерно на восемь процентов в годовом выражении до 40,8 миллиарда кубометров. В апреле падение поставок СПГ в Европу достигло пика - на 16 процентов до 10,1 миллиона тонн.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, это связано с продолжением тенденции, начавшейся в середине прошлого года, после возвращения "азиатской премии" на рынок СПГ.Европейские страны вместо дорогостоящего СПГ стали активнее закупать более доступный трубопроводный газ, особенно у России. Поставки газа по трубопроводам в ЕС выросли на пять процентов в годовом выражении до 40 миллиардов кубометров, а импорт российского газа увеличился на 23 процента до 7,2 миллиарда кубометров.Прогнозируется, что во втором квартале спрос и цены на СПГ в Азии продолжат расти, что еще больше ограничит поставки сжиженного газа в Европу, заключили в издании.
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россия, ес, спг, новости
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, СПГ, Новости
СМИ: ЕС сократил закупки СПГ в пользу российского трубопроводного газа
GIE: Евросоюз сократил закупки СПГ и нарастил импорт российского газа по трубам
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Страны ЕС значительно сократили импорт СПГ в первые четыре месяца 2024 года на фоне увеличения закупок более дешевого трубопроводного топлива из России, пишут
"Ведомости" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Согласно данным ассоциации, в январе-апреле объем импорта СПГ в ЕС упал примерно на восемь процентов в годовом выражении до 40,8 миллиарда кубометров. В апреле падение поставок СПГ в Европу достигло пика - на 16 процентов до 10,1 миллиона тонн.
Согласно изданию, это связано с продолжением тенденции, начавшейся в середине прошлого года, после возвращения "азиатской премии" на рынок СПГ.
Европейские страны вместо дорогостоящего СПГ стали активнее закупать более доступный трубопроводный газ, особенно у России. Поставки газа по трубопроводам в ЕС выросли на пять процентов в годовом выражении до 40 миллиардов кубометров, а импорт российского газа увеличился на 23 процента до 7,2 миллиарда кубометров.
Прогнозируется, что во втором квартале спрос и цены на СПГ в Азии продолжат расти, что еще больше ограничит поставки сжиженного газа в Европу, заключили в издании.
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