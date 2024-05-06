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Гитлеровцы хотели за три недели взять в плен Сталина, заявили в ГРУ - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Гитлеровцы хотели за три недели взять в плен Сталина, заявили в ГРУ
Гитлеровцы хотели за три недели взять в плен Сталина, заявили в ГРУ - 06.05.2024, ПРАЙМ
Гитлеровцы хотели за три недели взять в плен Сталина, заявили в ГРУ
Адольф Гитлер в годы Великой Отечественной войны рассчитывал на победу над СССР в течение трех недель и захват в плен Иосифа Сталина. Эта информация следует из... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:17+0300
2024-05-06T16:26+0300
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война
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Адольф Гитлер в годы Великой Отечественной войны рассчитывал на победу над СССР в течение трех недель и захват в плен Иосифа Сталина. Эта информация следует из рассекреченных документов, которые Министерство обороны России передало в Музей Победы.Отмечается, что граждане впервые смогут увидеть доклады руководителей военной разведки и шифротелеграммы из зарубежных резидентур, повествующие о подготовке Германии к нападению на СССР. Кроме того, в музее будут представлены разведсводки о международной ситуации и положении на фронте, а также личные дела, фотографии и вещи выдающихся разведчиков. Кроме того, часть из рассекреченных документов, которые датируются 25 марта 1941 года, рассказывают о намерениях фашистской Германии напасть на СССР, что подтверждает личная переписка Адольфа Гитлера с политическим руководством Румынии. Как следует из одного из расшифрованных донесений, адресованного начальнику разведывательного управления Генштаба Красной армии, немецкое руководство рассчитывало добиться окончательной победы над СССР в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны. Более того, командование планировало взять в плен Иосифа Сталина и советское правительство с помощью сообщников в СССР. Однако, как указывают документы, военные и населения Германии в первые неесколько месяцев войны столкнулись со стремительным падением морального духа, что привело к вынужденному наращиванию гитлеровцами усилий на восточном фронте в связи с героическими действиями Красной армии.
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россия, война, германия
РОССИЯ, война, ГЕРМАНИЯ
16:17 06.05.2024 (обновлено: 16:26 06.05.2024)
 
Гитлеровцы хотели за три недели взять в плен Сталина, заявили в ГРУ

ГРУ: гитлеровцы хотели в 1941 году за три недели взять в плен Сталина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Адольф Гитлер в годы Великой Отечественной войны рассчитывал на победу над СССР в течение трех недель и захват в плен Иосифа Сталина. Эта информация следует из рассекреченных документов, которые Министерство обороны России передало в Музей Победы.
Отмечается, что граждане впервые смогут увидеть доклады руководителей военной разведки и шифротелеграммы из зарубежных резидентур, повествующие о подготовке Германии к нападению на СССР. Кроме того, в музее будут представлены разведсводки о международной ситуации и положении на фронте, а также личные дела, фотографии и вещи выдающихся разведчиков.
Кроме того, часть из рассекреченных документов, которые датируются 25 марта 1941 года, рассказывают о намерениях фашистской Германии напасть на СССР, что подтверждает личная переписка Адольфа Гитлера с политическим руководством Румынии.
Как следует из одного из расшифрованных донесений, адресованного начальнику разведывательного управления Генштаба Красной армии, немецкое руководство рассчитывало добиться окончательной победы над СССР в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны. Более того, командование планировало взять в плен Иосифа Сталина и советское правительство с помощью сообщников в СССР.
Однако, как указывают документы, военные и населения Германии в первые неесколько месяцев войны столкнулись со стремительным падением морального духа, что привело к вынужденному наращиванию гитлеровцами усилий на восточном фронте в связи с героическими действиями Красной армии.
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