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ЕС не будет мириться с дисбалансом в торговле, заявила фон дер Ляйен

ЕС не будет мириться с дисбалансом в торговле, заявила фон дер Ляйен - 06.05.2024, ПРАЙМ

ЕС не будет мириться с дисбалансом в торговле, заявила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Европа не будет мириться с отрицательным балансом в... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T15:38+0300

2024-05-06T15:38+0300

2024-05-06T15:38+0300

си цзиньпин

урсула фон дер ляйен

китай

ес

торговля

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Европа не будет мириться с отрицательным балансом в торговле с Китаем.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что торговый дефицит с Китаем в прошлом году составил "ошеломляющие" 291 миллиард евро, что равняется 1,7% ВВП Евросоюза."Мы сегодня обсудили значительный дисбаланс, это является предметом серьезной озабоченности. Как мы уже демонстрировали, мы продолжим защищать наши компании, наши экономики", - сказала глава ЕК.Она утверждает, что Китай "наводнил рынки ЕС" субсидируемой китайской продукцией, такой как электромобили и сталь."Китай также продолжает активно поддерживать свое производство. В сочетании с внутренним спросом, который не увеличивается, мир не может принять избыточное производство Китая, поэтому я призвала Китай решать проблему избыточных мощностей. В то же время мы будем тесно координировать наши усилия с "Большой семеркой" и развивающимися странами, которые также значительно подвержены таким перекосам на китайском рынке", - заявила глава Еврокомиссии.По ее словам, ЕС готов "к использованию инструментов для защиты рынка, если это необходимо", так как не хочет мириться с ситуацией, которая может привести к его деиндустриализации."Наш рынок открыт для честной конкуренции и инвестиций, но не в том случае, если это затрагивает безопасность и делает нас беззащитными", - сказала глава ЕК.Она охарактеризовала отношения, связывающие Китай и ЕС, как "сложные и комплексные"."Играющий по правилам Китай полезен для нас, но Европа не будет устраняться от тяжелых решений, необходимых для защиты своей экономики и безопасности", - заключила Фон дер Ляйен.Глава ЕК приехала в Париж специально, чтобы встретится с председателем КНР, который совершает европейского турне, но не планирует при этом посещать Брюссель, где расположены главные институты ЕС.

https://1prime.ru/20240426/ursula-847727724.html

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си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, китай, ес, торговля