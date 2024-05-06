https://1prime.ru/20240506/mishustin-847946646.html
Санкции мобилизовали членов правительства, заявил Мишустин
Санкции мобилизовали членов правительства, заявил Мишустин - 06.05.2024, ПРАЙМ
Санкции мобилизовали членов правительства, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что кабмин старался не подвести Россию и гордится быть... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:11+0300
2024-05-06T16:11+0300
2024-05-06T16:49+0300
михаил мишустин
кабмин
владимир путин
санкции против рф
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что кабмин старался не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина."Мы очень старались не подвести здесь и вас, и граждан нашей страны и гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович", - сказал Мишустин президенту, выразив ему благодарность за доверие.Премьер добавил, что санкции, введенные западными странами против России, мобилизовали членов кабмина.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что члены правительства будут работать на выполнение национальных целей развития, на какой бы должности не оказались.
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михаил мишустин, владимир путин, санкции против рф
Михаил Мишустин, Кабмин, Владимир Путин, санкции против РФ
Санкции мобилизовали членов правительства, заявил Мишустин
Мишустин: кабмин старался не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что кабмин старался не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.
"Мы очень старались не подвести здесь и вас, и граждан нашей страны и гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович", - сказал Мишустин президенту, выразив ему благодарность за доверие.
Премьер добавил, что санкции, введенные западными странами против России, мобилизовали членов кабмина.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что члены правительства будут работать на выполнение национальных целей развития, на какой бы должности не оказались.
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