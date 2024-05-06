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Уже все: рынок в балансе будет совсем не долго

Уже все: рынок в балансе будет совсем не долго - 06.05.2024, ПРАЙМ

Уже все: рынок в балансе будет совсем не долго

В минувшую пятницу 3 мая курс российского рубля демонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным валютам. Это происходило на фоне ослабления... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T08:55+0300

2024-05-06T08:55+0300

2024-05-06T08:56+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В минувшую пятницу 3 мая курс российского рубля демонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным валютам. Это происходило на фоне ослабления американского доллара на международном валютном рынке Форекс относительно большинства валют. Причиной падения доллара стал повышенный интерес инвесторов к рисковым активам. Валютная пара доллар/рубль снизилась на 0,49%, опустившись до отметки 91,60 рубля за доллар. Пара юань/рубль потеряла 0,06%, откатившись до 12,69 рубля за юань. В то же время пара евро/рубль прибавила 0,07%, поднявшись до 98,76 рубля за евро. Повышенный спрос на рискованные активы был вызван публикацией данных по рынку труда в США. Согласно отчету, количество новых рабочих мест в американской экономике в апреле увеличилось всего на 175 тысяч, что значительно меньше прогнозировавшегося роста на 243 тысячи. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе продемонстрировал более медленную динамику, чем ожидалось. Разочаровывающие цифры подтолкнули участников рынка к распродаже долларов. После выхода слабых данных по рынку труда в США инвесторы стали закладывать в цены высокую вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в сентябре текущего года. Это оказало дополнительное понижательное давление на курс американской валюты. Вместе с тем, укрепление рубля по отношению к доллару было ограниченным из-за снижения цен на нефть. По итогам пятничных торгов баррель сорта Brent подешевел на 1,05%, откатившись до 82,78 доллара. На нефтяной рынок давили опасения за перспективы спроса после выхода статистики о ослаблении темпов роста ВВП Соединенных Штатов Америки в первые три месяца текущего года. Валовой внутренний продукт США в январе-марте увеличился всего на 1,6% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с предыдущим показателем в 3,4%. Это оказалось заметно хуже прогнозов рынка, который в среднем ожидал роста на 2,5%. Такое торможение экономической активности указывает на потенциальные препятствия и замедление в различных отраслях экономики США, что в свою очередь может негативно отразиться на спросе на нефть ввиду ослабления деловой активности. Снижение нефтяных котировок также отчасти отражает исчезновение премии за военный риск, которая ранее сформировалась на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке и боевых столкновений между Ираном и Израилем. В понедельник 6 мая в ходе утренних торгов в Азии баррель Brent котируется на уровне 83,21 доллара, торгуясь в небольшом плюсе относительно пятничного закрытия. Цены на нефть частично отыграли потери после того, как Саудовская Аравия объявила о повышении официальных экспортных цен на сырую нефть для большинства регионов-импортеров. Отпускные цены были увеличены для стран Азии, Северо-Западной Европы и региона Средиземноморья, что свидетельствует об ожиданиях устойчивого спроса на нефть в предстоящий летний период. Кроме того, по оценкам экспертов, страны ОПЕК+ на ближайшем заседании 1 июня примут решение сохранить на три месяца действующие уровни добычи нефти, когда министры пересмотрят производственные квоты. На прошлой неделе производители из альянса ОПЕК+ объявили о готовности продлить после июня добровольное сокращение объемов добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, если восстановление спроса на нефть окажется ниже прогнозов. В геополитическом плане потенциальным драйвером дальнейшего роста мировых цен на "черное золото" могут стать обострившиеся опасения, что достигнутое соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть сорвано. Помимо этого, данные по занятости в США возродили надежды инвесторов на снижение ключевых процентных ставок Федрезервом в сентябре. Это оказало поддержку нефтяным котировкам, так как более низкие ставки могут подстегнуть экономическую активность в США, повысив тем самым перспективы спроса на топливо. Впрочем, несмотря на поддерживающий внешний фон, после пятничного закрытия среди продавцов преобладали намерения протестировать уровень 81,40 доллара за баррель Brent. В случае его пробоя, следующей целью для "медведей" станет отметка 80 долларов. На российском валютном рынке торги на Московской бирже в понедельник начались с роста по рублевым парам. Курс доллара США восстановился до 92 рублей. На предстоящей праздничной неделе с 6 по 10 мая видится высокой вероятность диапазонной торговли между уровнями 90,50-93,50 рубля за доллар. При этом закрытие выше отметки 93,50 рубля может стать сигналом к усилению продаж российской валюты. Индекс Мосбиржи снизился на 0,03%, до 3441,77 п., тогда как индекс РТС вырос на 0,57%, до 1184,68 п. Покупатели пытаются защитить уровень 3425 п. С 24 апреля индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3423 - 3487 п.п. Если нижняя граница не устоит, коррекция усилится до 3405 п. Видимо, не все инвесторы верят в продолжение восходящего движения. Укрепление рубля оказывает негативное влияние на индекс.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков