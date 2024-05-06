https://1prime.ru/20240506/putin-847947119.html

Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин

Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин - 06.05.2024, ПРАЙМ

Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин

Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T16:22+0300

2024-05-06T16:22+0300

2024-05-06T16:22+0300

кабмин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин.Глава государства встретился с членами правительства."Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами", - сказал он.Путин подчеркнул, что все было сделано достойно, с вполне удовлетворительными результатами.

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владимир путин, россия