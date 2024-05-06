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Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин - 06.05.2024, ПРАЙМ
Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:22+0300
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кабмин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин.Глава государства встретился с членами правительства."Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами", - сказал он.Путин подчеркнул, что все было сделано достойно, с вполне удовлетворительными результатами.
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владимир путин, россия
Кабмин, Владимир Путин, РОССИЯ
16:22 06.05.2024
 
Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин

Путин: правительство России обеспечило достойный рост доходов граждан

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства встретился с членами правительства.
"Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами", - сказал он.
Путин подчеркнул, что все было сделано достойно, с вполне удовлетворительными результатами.
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