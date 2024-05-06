https://1prime.ru/20240506/putin-847947119.html
Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин - 06.05.2024, ПРАЙМ
Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:22+0300
2024-05-06T16:22+0300
2024-05-06T16:22+0300
кабмин
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707798_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0fadb0f62cfd66abf76fa7c738babab8.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин.Глава государства встретился с членами правительства."Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами", - сказал он.Путин подчеркнул, что все было сделано достойно, с вполне удовлетворительными результатами.
https://1prime.ru/20240427/bednost-847784921.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_388df09e03a638cc6dba062cd4a1156b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Кабмин, Владимир Путин, РОССИЯ
Правительство обеспечило достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Путин: правительство России обеспечило достойный рост доходов граждан
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские власти обеспечили россиянам достойный рост доходов, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства встретился с членами правительства.
"Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами", - сказал он.
Путин подчеркнул, что все было сделано достойно, с вполне удовлетворительными результатами.
Доля россиян с доходами ниже границы бедности в 2023 году снизилась