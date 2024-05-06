Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240506/ukraina-847949374.html
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину - 06.05.2024, ПРАЙМ
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину
Французское дипломатическое ведомство опровергло распространившуюся информацию о потенциальной отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:58+0300
2024-05-06T17:50+0300
россия
франция
эммануэль макрон
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
ПАРИЖ, 6 мая - ПРАЙМ. Французское дипломатическое ведомство опровергло распространившуюся информацию о потенциальной отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом министерство написало в соцсети Х, опубликовав скриншоты соответствующих публикаций."Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину", - сообщило ведомство. Ранее сообщалось, что, по словам экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Франция якобы направила солдат Иностранного легиона на Украину. В феврале текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западной элиты обсуждали потенциальную отправку своих войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В свою очередь в Кремле в ответ на эти заявления подчеркнули, что многие государства-участницы парижского мероприятия по Украине довольно трезво оцениваютопасность такого действия.
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, эммануэль макрон, украина
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
16:58 06.05.2024 (обновлено: 17:50 06.05.2024)
 
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину

МИД Франции опроверг информацию об отправке иностранных солдат на Украину

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 6 мая - ПРАЙМ. Французское дипломатическое ведомство опровергло распространившуюся информацию о потенциальной отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом министерство написало в соцсети Х, опубликовав скриншоты соответствующих публикаций.
"Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что, по словам экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Франция якобы направила солдат Иностранного легиона на Украину.
В феврале текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западной элиты обсуждали потенциальную отправку своих войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
В свою очередь в Кремле в ответ на эти заявления подчеркнули, что многие государства-участницы парижского мероприятия по Украине довольно трезво оцениваютопасность такого действия.
 
РОССИЯФРАНЦИЯЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала