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Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину - 06.05.2024, ПРАЙМ
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину
Французское дипломатическое ведомство опровергло распространившуюся информацию о потенциальной отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:58+0300
2024-05-06T16:58+0300
2024-05-06T17:50+0300
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ПАРИЖ, 6 мая - ПРАЙМ. Французское дипломатическое ведомство опровергло распространившуюся информацию о потенциальной отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом министерство написало в соцсети Х, опубликовав скриншоты соответствующих публикаций."Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину", - сообщило ведомство. Ранее сообщалось, что, по словам экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Франция якобы направила солдат Иностранного легиона на Украину. В феврале текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западной элиты обсуждали потенциальную отправку своих войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В свою очередь в Кремле в ответ на эти заявления подчеркнули, что многие государства-участницы парижского мероприятия по Украине довольно трезво оцениваютопасность такого действия.
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россия, франция, эммануэль макрон, украина
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Во Франции прокомментировали информацию об отправке солдат на Украину
МИД Франции опроверг информацию об отправке иностранных солдат на Украину
ПАРИЖ, 6 мая - ПРАЙМ. Французское дипломатическое ведомство опровергло распространившуюся информацию о потенциальной отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом министерство написало в соцсети Х, опубликовав скриншоты соответствующих публикаций.
"Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что, по словам экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Франция якобы направила солдат Иностранного легиона на Украину.
В феврале текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западной элиты обсуждали потенциальную отправку своих войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
В свою очередь в Кремле в ответ на эти заявления подчеркнули, что многие государства-участницы парижского мероприятия по Украине довольно трезво оцениваютопасность такого действия.