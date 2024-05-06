https://1prime.ru/20240506/yadernoe-oruzhie-847952424.html

В МИД прокомментировали предстоящие учения по применению ЯО

В МИД прокомментировали предстоящие учения по применению ЯО - 06.05.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали предстоящие учения по применению ЯО

Россия рассчитывает, что учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах, заявили в... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T18:08+0300

2024-05-06T18:08+0300

2024-05-06T18:08+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах, заявили в российском МИД. Ранее Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями ЮВО по поручению президента. Будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и ВМФ. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. В дипведомстве выразили надежду, что данное мероприятие остудит западные "горячие головы"."Рассчитываем, что это (учения — прим. ред.) поможет осознать возможные катастрофические последствия и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

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