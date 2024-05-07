Техничное падение рынка

Индекс Мосбиржи пребывает в русле плоской коррекции после апрельского ралли на двухлетние максимумы. Сегодня индекс еще упадет, причем сразу на процент. Все... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:41+0300
2024-05-07T09:41+0300
2024-05-07T09:41+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пребывает в русле плоской коррекции после апрельского ралли на двухлетние максимумы. Сегодня индекс еще упадет, причем сразу на процент. Все дело в техническом гэпе в бумагах ЛУКОЙЛа на фоне состоявшейся дивидендной отсечки. Размер пролива в акциях нефтяника будет до 6%, что и у индекса отнимет сходу 30 пунктов, и бенчмарк упадет на поддержку 3400 п.Пугаться не стоит, со временем такие провалы выкупаются, а акции со скидкой интересны на перспективу. Летом ожидаем новый виток роста рынка с ориентиром выше 3600 п. по индексу Мосбиржи.Акции "Газпрома" на убыточной отчетности обновили годовой минимум у 153 руб. Крайне негативный сентимент в бумагах, но есть два фактора, что способны сломить настрой: вопрос дивидендов еще не решен, а во второй половине мая ожидается визит президента РФ в Китай, где очевидно будет затронут острый вопрос ветки "Сила Сибири – 2". Любой позитив по этим факторам может привести к резкому отскоку перепроданных акций газовика.Рубль вернулся на уровни начала марта. Все двухмесячные потери нацвалюты ожидаемо отбиты. Доллар был у 90,8, евро по 98, юань на 12,6. Валютные барьеры государства — нормативы репатриации выручки экспортеров и жесткая ДКП ЦБ — в принципе исключают девальвацию рубля. А еще ЦБ и Минфин решили увеличить продажу валюты на рынке в рамках бюджетного механизма сразу в 10 раз относительно объемов апреля. На таких вводных в какой-то момент не удивимся и 90 за доллар.
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи пребывает в русле плоской коррекции после апрельского ралли на двухлетние максимумы. Сегодня индекс еще упадет, причем сразу на процент. Все дело в техническом гэпе в бумагах ЛУКОЙЛа на фоне состоявшейся дивидендной отсечки. Размер пролива в акциях нефтяника будет до 6%, что и у индекса отнимет сходу 30 пунктов, и бенчмарк упадет на поддержку 3400 п.
Пугаться не стоит, со временем такие провалы выкупаются, а акции со скидкой интересны на перспективу. Летом ожидаем новый виток роста рынка с ориентиром выше 3600 п. по индексу Мосбиржи.
Акции "Газпрома" на убыточной отчетности обновили годовой минимум у 153 руб. Крайне негативный сентимент в бумагах, но есть два фактора, что способны сломить настрой: вопрос дивидендов еще не решен, а во второй половине мая ожидается визит президента РФ в Китай, где очевидно будет затронут острый вопрос ветки "Сила Сибири – 2". Любой позитив по этим факторам может привести к резкому отскоку перепроданных акций газовика.
Рубль вернулся на уровни начала марта. Все двухмесячные потери нацвалюты ожидаемо отбиты. Доллар был у 90,8, евро по 98, юань на 12,6. Валютные барьеры государства — нормативы репатриации выручки экспортеров и жесткая ДКП ЦБ — в принципе исключают девальвацию рубля. А еще ЦБ и Минфин решили увеличить продажу валюты на рынке в рамках бюджетного механизма сразу в 10 раз относительно объемов апреля. На таких вводных в какой-то момент не удивимся и 90 за доллар.
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