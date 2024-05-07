https://1prime.ru/20240507/aviabilety-847978304.html

Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов

Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов - 07.05.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов

Генпрокуратуру РФ попросили проверить две онлайн-кассы по продаже авиабилетов по факту мошенничества. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T15:43+0300

2024-05-07T15:43+0300

2024-05-07T15:54+0300

мошенничество

россия

авиабилеты

мошенничество

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/30/842153023_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_0ca2ccbd719a5c41db895ae177c1e8ec.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Генпрокуратуру РФ попросили проверить две онлайн-кассы по продаже авиабилетов по факту мошенничества. Об этом говорится в письме заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе Ильи Зотова в адрес генерального прокурора Игоря Краснова. Ранее в мае авиакомпания Nordstar сообщила, что выявила факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании "на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе: aviakassa.com и mego.travel" и обратилась в Генпрокуратуру.В авиакомпании подчеркнули, что в преддверии сезона отпусков необходимо пресекать подобные мошеннические действия, чтобы россияне не остались "без денег и отдыха".Компания Nordstar сообщила, что не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять регулярные и чартерные рейсы по маршрутам Пермь – Сочи, Сочи – Пермь, Санкт-Петербург – Сочи, Сочи – Санкт-Петербург, Москва – Сочи (отлёт в 07:50), Сочи – Москва (отлёт в 12:35) в летнем сезоне расписания 2024 года.Ранее в Роскачестве рассказали, что во избежание обмана при покупке "горящих" туров, перед покупкой необходимо проверить, включен ли туроператор в единый реестр, а также не доверять слишком низким ценам и большому количеству положительных отзывов.Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали всплеск фишинговых сайтов, маскирующихся под страницы реальных туристических агентств и сайтов по продаже ж/д и авиабилетов.

https://1prime.ru/20240419/iran-847509528.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиабилеты, мошенничество