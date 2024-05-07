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Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов - 07.05.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов
Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов - 07.05.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов
Генпрокуратуру РФ попросили проверить две онлайн-кассы по продаже авиабилетов по факту мошенничества. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:43+0300
2024-05-07T15:54+0300
мошенничество
россия
авиабилеты
мошенничество
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Генпрокуратуру РФ попросили проверить две онлайн-кассы по продаже авиабилетов по факту мошенничества. Об этом говорится в письме заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе Ильи Зотова в адрес генерального прокурора Игоря Краснова. Ранее в мае авиакомпания Nordstar сообщила, что выявила факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании "на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе: aviakassa.com и mego.travel" и обратилась в Генпрокуратуру.В авиакомпании подчеркнули, что в преддверии сезона отпусков необходимо пресекать подобные мошеннические действия, чтобы россияне не остались "без денег и отдыха".Компания Nordstar сообщила, что не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять регулярные и чартерные рейсы по маршрутам Пермь – Сочи, Сочи – Пермь, Санкт-Петербург – Сочи, Сочи – Санкт-Петербург, Москва – Сочи (отлёт в 07:50), Сочи – Москва (отлёт в 12:35) в летнем сезоне расписания 2024 года.Ранее в Роскачестве рассказали, что во избежание обмана при покупке "горящих" туров, перед покупкой необходимо проверить, включен ли туроператор в единый реестр, а также не доверять слишком низким ценам и большому количеству положительных отзывов.Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали всплеск фишинговых сайтов, маскирующихся под страницы реальных туристических агентств и сайтов по продаже ж/д и авиабилетов.
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россия, авиабилеты, мошенничество
Мошенничество, РОССИЯ, авиабилеты, мошенничество
15:43 07.05.2024 (обновлено: 15:54 07.05.2024)
 
Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы продажи авиабилетов

Генпрокуратуру попросили проверить две онлайн-кассы по продаже авиабилетов

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Генпрокуратуру РФ попросили проверить две онлайн-кассы по продаже авиабилетов по факту мошенничества.
Об этом говорится в письме заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе Ильи Зотова в адрес генерального прокурора Игоря Краснова.
Ранее в мае авиакомпания Nordstar сообщила, что выявила факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании "на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе: aviakassa.com и mego.travel" и обратилась в Генпрокуратуру.
В авиакомпании подчеркнули, что в преддверии сезона отпусков необходимо пресекать подобные мошеннические действия, чтобы россияне не остались "без денег и отдыха".
Компания Nordstar сообщила, что не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять регулярные и чартерные рейсы по маршрутам Пермь – Сочи, Сочи – Пермь, Санкт-Петербург – Сочи, Сочи – Санкт-Петербург, Москва – Сочи (отлёт в 07:50), Сочи – Москва (отлёт в 12:35) в летнем сезоне расписания 2024 года.
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Ранее в Роскачестве рассказали, что во избежание обмана при покупке "горящих" туров, перед покупкой необходимо проверить, включен ли туроператор в единый реестр, а также не доверять слишком низким ценам и большому количеству положительных отзывов.
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали всплеск фишинговых сайтов, маскирующихся под страницы реальных туристических агентств и сайтов по продаже ж/д и авиабилетов.
 
МошенничествоРОССИЯавиабилетымошенничество
 
 
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