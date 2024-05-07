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Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина
Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:23+0300
2024-05-07T11:23+0300
2024-05-07T11:28+0300
россия
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жозеп боррель
владимир путин
инаугурация
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "После переговоров с государствами-членами я направил им послание, в котором говорится, что правильно, по моему мнению, не присутствовать на этой инаугурации. Я полагаю, что большинство государств не будут присутствовать", - говорил дипломат. Кроме того, он признал, что страны вольны самостоятельно принимать решения по этому вопросу, а глава дипломатии лишь дает свои рекомендации. Инаугурация президента России пройдет 7 мая в 12.00 по мск в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.
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россия, ес, жозеп боррель, владимир путин, инаугурация
РОССИЯ, ЕС, Жозеп Боррель, Владимир Путин, инаугурация
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина
Боррель заявил, что рекомендовал странам ЕС не участвовать в инаугурации президента РФ
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"После переговоров с государствами-членами я направил им послание, в котором говорится, что правильно, по моему мнению, не присутствовать на этой инаугурации. Я полагаю, что большинство государств не будут присутствовать", - говорил дипломат.
Кроме того, он признал, что страны вольны самостоятельно принимать решения по этому вопросу, а глава дипломатии лишь дает свои рекомендации.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая в 12.00 по мск в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.