Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240507/borrel-847964872.html
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина
Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:23+0300
2024-05-07T11:28+0300
россия
ес
жозеп боррель
владимир путин
инаугурация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "После переговоров с государствами-членами я направил им послание, в котором говорится, что правильно, по моему мнению, не присутствовать на этой инаугурации. Я полагаю, что большинство государств не будут присутствовать", - говорил дипломат. Кроме того, он признал, что страны вольны самостоятельно принимать решения по этому вопросу, а глава дипломатии лишь дает свои рекомендации. Инаугурация президента России пройдет 7 мая в 12.00 по мск в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4ab6cd679124ebfb19c1f7734364583.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, жозеп боррель, владимир путин, инаугурация
РОССИЯ, ЕС, Жозеп Боррель, Владимир Путин, инаугурация
11:23 07.05.2024 (обновлено: 11:28 07.05.2024)
 
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина

Боррель заявил, что рекомендовал странам ЕС не участвовать в инаугурации президента РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"После переговоров с государствами-членами я направил им послание, в котором говорится, что правильно, по моему мнению, не присутствовать на этой инаугурации. Я полагаю, что большинство государств не будут присутствовать", - говорил дипломат.
Кроме того, он признал, что страны вольны самостоятельно принимать решения по этому вопросу, а глава дипломатии лишь дает свои рекомендации.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая в 12.00 по мск в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.
 
РОССИЯЕСЖозеп БоррельВладимир Путининаугурация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала