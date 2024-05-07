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Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина

Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ

Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина

Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:23+0300

2024-05-07T11:23+0300

2024-05-07T11:28+0300

россия

ес

жозеп боррель

владимир путин

инаугурация

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Послам стран Евросоюза рекомендовалось на участвовать в церемонии инаугурации президента России. Об этом заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "После переговоров с государствами-членами я направил им послание, в котором говорится, что правильно, по моему мнению, не присутствовать на этой инаугурации. Я полагаю, что большинство государств не будут присутствовать", - говорил дипломат. Кроме того, он признал, что страны вольны самостоятельно принимать решения по этому вопросу, а глава дипломатии лишь дает свои рекомендации. Инаугурация президента России пройдет 7 мая в 12.00 по мск в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, жозеп боррель, владимир путин, инаугурация