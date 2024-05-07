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Специалист рассказал, что мошенники делают с украденными Госуслугами

Специалист рассказал, что мошенники делают с украденными Госуслугами - 07.05.2024, ПРАЙМ

Специалист рассказал, что мошенники делают с украденными Госуслугами

Аккаунты граждан на Госуслугах - настоящий клондайк для мошенников. Что они там ищут и как себя обезопасить, агентству “Прайм” рассказал аналитик по... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T02:02+0300

2024-05-07T02:02+0300

2024-05-07T02:02+0300

мошенники

эксклюзив

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аккаунты граждан на Госуслугах - настоящий клондайк для мошенников. Что они там ищут и как себя обезопасить, агентству “Прайм” рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.По его словам, профиль фактически агрегирует в себе наиболее чувствительную информацию о его пользователях. Сервис - своего рода "мостик" для взаимодействия с различными государственными и негосударственными структурами. Пробравшись в аккаунт, мошенники могут как обнулить деньги со счетов, так и набрать на чужое имя кредитов, а также использовать личные данные в последующих аферах, в том числе, с другими людьми.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак усилить защищенность своей учётной записи на портале? “Самый первый и наиболее эффективный способ – включить многофакторную аутентификацию в настройках аккаунта. Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит вашу запись, если она окажется в открытом доступе”, - объясняет эксперт.При этом, допустившие утечки сервисы могут быть совершенно не связаны с Госуслугами, говорит Шабалин. В наше время больших данных злоумышленникам не составляет труда связать украденный номер телефона с раскрытым паролем.“Поэтому используйте только уникальный пароль для входа в Госуслуги”, - настаивает специалист. Для каждого отдельного сервиса следует иметь свой пароль, но запомнить их человеку порой не под силу. Что ж, надо тренировать память или использовать менеджеры паролей. Но и их тоже придется защищать, получается замкнутый круг."Кроме того, хорошая практика по повышению уровня защищённости учетной записи - регулярное обновление пароля. Достаточно делать это раз в 6-12 месяцев”, - советует эксперт. Использование официального приложения способно минимизировать риски кражи ваших учетных данных. А ссылку на него можно найти на веб-версии портала.От лица сервиса Госуслуг порой приходят разного рода мошеннические письма и сообщения, содержащие ссылки на фишинговые ресурсы. Мошенники часто оперируют в них актуальной новостной повесткой, что вызывает доверие. Например, они могут попросить зарегистрироваться в системе электронного голосования перед проведением выборов или предложить получить различные выплаты, приуроченные к памятным датам. Прежде чем совершать переход по подобным ссылкам, проверьте достоверность информации, настаивает Шабалин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мошенники, эксклюзив