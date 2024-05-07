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МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - 07.05.2024, ПРАЙМ
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МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - 07.05.2024, ПРАЙМ
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:30+0300
2024-05-07T11:30+0300
политика
россия
владимир путин
инаугурация
новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Инаугурация президента России назначена на 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства."Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", — об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
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россия, владимир путин, инаугурация, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация, Новости
11:30 07.05.2024
 
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом

Рябков: приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина - сигнал Москвы

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Инаугурация президента России назначена на 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
"Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", — об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
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