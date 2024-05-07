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МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом

МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - 07.05.2024, ПРАЙМ

МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом

Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:30+0300

2024-05-07T11:30+0300

2024-05-07T11:30+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Инаугурация президента России назначена на 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства."Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", — об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.

https://1prime.ru/20240507/zakharova-847961509.html

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россия, владимир путин, инаугурация, новости