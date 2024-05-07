https://1prime.ru/20240507/inauguratsiya-847965487.html
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - 07.05.2024, ПРАЙМ
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:30+0300
2024-05-07T11:30+0300
2024-05-07T11:30+0300
политика
россия
владимир путин
инаугурация
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f03776face55b391ac744396d9b971.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Инаугурация президента России назначена на 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства."Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", — об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
https://1prime.ru/20240507/zakharova-847961509.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed7c77708249e283a4b3bdce8ee10fbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, инаугурация, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация, Новости
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
Рябков: приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина - сигнал Москвы
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Решение пригласить на инаугурацию президента России Владимира Путина представителей недружественных государств можно расценивать как сигнал от Москвы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Инаугурация президента России назначена на 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
"Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", — об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина