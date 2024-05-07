https://1prime.ru/20240507/inauguratsiya-847966715.html

Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков

Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков - 07.05.2024, ПРАЙМ

Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:44+0300

2024-05-07T11:44+0300

2024-05-07T11:44+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не ожидается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России", — сказал дипломат в эфире Первого канала.По словам Рябкова, внешнеполитическое ведомство получило эту информацию до того, как было принято решение относительно приглашения иностранных послов.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.

https://1prime.ru/20240507/inauguratsiya-847965487.html

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россия, инаугурация, новости