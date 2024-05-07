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Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков
Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков - 07.05.2024, ПРАЙМ
Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков
Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:44+0300
2024-05-07T11:44+0300
политика
россия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не ожидается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России", — сказал дипломат в эфире Первого канала.По словам Рябкова, внешнеполитическое ведомство получило эту информацию до того, как было принято решение относительно приглашения иностранных послов.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
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россия, инаугурация, новости
Политика, РОССИЯ, инаугурация, Новости
11:44 07.05.2024
 
Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков

Рябков: посол Трейси покинула РФ до решения вопроса о приглашении на инаугурацию

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси
Посол США в России Линн Трейси - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Посол США в России Линн Трейси. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не ожидается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России", — сказал дипломат в эфире Первого канала.
По словам Рябкова, внешнеполитическое ведомство получило эту информацию до того, как было принято решение относительно приглашения иностранных послов.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
11:30
 
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