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Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков
Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков - 07.05.2024, ПРАЙМ
Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков
Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:44+0300
2024-05-07T11:44+0300
2024-05-07T11:44+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не ожидается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России", — сказал дипломат в эфире Первого канала.По словам Рябкова, внешнеполитическое ведомство получило эту информацию до того, как было принято решение относительно приглашения иностранных послов.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
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россия, инаугурация, новости
Политика, РОССИЯ, инаугурация, Новости
Посол США уехала из России на неопределенный срок, заявил Рябков
Рябков: посол Трейси покинула РФ до решения вопроса о приглашении на инаугурацию
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси временно уехала из России, временная поверенная в делах на инаугурации президента России Владимира Путина не ожидается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России", — сказал дипломат в эфире Первого канала.
По словам Рябкова, внешнеполитическое ведомство получило эту информацию до того, как было принято решение относительно приглашения иностранных послов.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом