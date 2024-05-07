https://1prime.ru/20240507/inauguratsiya-847967220.html

Рябков назвал дешевкой попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию

Рябков назвал дешевкой попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию - 07.05.2024, ПРАЙМ

Рябков назвал дешевкой попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию

Представители Запада получили приглашение на инаугурацию, но не приехали, попытки сыграть на этом являются "дешевкой". Об этом заявил замглавы российского МИД... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:49+0300

2024-05-07T11:49+0300

2024-05-07T11:49+0300

сергей рябков

инаугурация

владимир путин

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77f03776face55b391ac744396d9b971.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Представители Запада получили приглашение на инаугурацию, но не приехали, попытки сыграть на этом являются "дешевкой". Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12 часов дня по московскому времени. по словам пресс-секретаря главы государства, на церемению пригласили около 2600 человек.Рябков подчеркнул, что попытки западных стран сыграть на том, что их пригласили, а они не придут - дешевка. По его словам, солидные люди так себя не ведут."Впрочем, у нас уже давно никаких иллюзий в отношении манер наших противников и оппонентов не осталось. Как говорил один литературный герой: "Это жалкие, ничтожные люди". Это именно они", - добавил замминистра.

https://1prime.ru/20240507/borrel-847964872.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей рябков, инаугурация, владимир путин, запад