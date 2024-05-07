https://1prime.ru/20240507/inauguratsiya-847967220.html
Рябков назвал дешевкой попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию
Рябков назвал дешевкой попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию - 07.05.2024, ПРАЙМ
Рябков назвал дешевкой попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию
Представители Запада получили приглашение на инаугурацию, но не приехали, попытки сыграть на этом являются "дешевкой". Об этом заявил замглавы российского МИД... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:49+0300
2024-05-07T11:49+0300
2024-05-07T11:49+0300
сергей рябков
инаугурация
владимир путин
запад
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Представители Запада получили приглашение на инаугурацию, но не приехали, попытки сыграть на этом являются "дешевкой". Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12 часов дня по московскому времени. по словам пресс-секретаря главы государства, на церемению пригласили около 2600 человек.Рябков подчеркнул, что попытки западных стран сыграть на том, что их пригласили, а они не придут - дешевка. По его словам, солидные люди так себя не ведут."Впрочем, у нас уже давно никаких иллюзий в отношении манер наших противников и оппонентов не осталось. Как говорил один литературный герой: "Это жалкие, ничтожные люди". Это именно они", - добавил замминистра.
https://1prime.ru/20240507/borrel-847964872.html
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сергей рябков, инаугурация, владимир путин, запад
Сергей Рябков, инаугурация, Владимир Путин, ЗАПАД
Рябков назвал дешевкой попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию
Рябков: попытки Запада сыграть на приглашении на инаугурацию - "дешевка"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Представители Запада получили приглашение на инаугурацию, но не приехали, попытки сыграть на этом являются "дешевкой". Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12 часов дня по московскому времени. по словам пресс-секретаря главы государства, на церемению пригласили около 2600 человек.
Рябков подчеркнул, что попытки западных стран сыграть на том, что их пригласили, а они не придут - дешевка. По его словам, солидные люди так себя не ведут.
"Впрочем, у нас уже давно никаких иллюзий в отношении манер наших противников и оппонентов не осталось. Как говорил один литературный герой: "Это жалкие, ничтожные люди". Это именно они", - добавил замминистра.
Боррель призвал Евросоюз не участвовать в инаугурации Путина