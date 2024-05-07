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Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже превысило 31 миллион человек - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже превысило 31 миллион человек
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже превысило 31 миллион человек - 07.05.2024, ПРАЙМ
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже превысило 31 миллион человек
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля превысило 31,5 миллиона против 31,1 миллиона по итогам марта, следует из... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:09+0300
2024-05-07T12:09+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля превысило 31,5 миллиона против 31,1 миллиона по итогам марта, следует из сообщения торговой площадки. "Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2024 года превысило 31,5 миллиона, ими открыто 55,9 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 миллиона частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями – 31,4%, на спот-рынке валюты – 12,2%, на срочном рынке – 64,8%", - говорится в сообщении. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 миллиарда рублей. Объем инвестиций в облигации составил 83,8 миллиарда, биржевые фонды – 15,8 миллиарда. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 миллиарда рублей, сообщает биржа. В апреле 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (14,5%), "Газпрома" (13,5%), "Яндекса" (8,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,2%), акции "Роснефти" (5,9%), "Норникеля" (5,2%), "Северстали" (4,5%) и "Магнита" (4,3%). Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 13,3%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 88%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями "Русснефти", АФК "Система", Сбербанка, "Газпрома", "Полюса", "Лукойла", ВТБ, "Яндекса" и "ТКС Холдинг". Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,9 миллиона), Московская область (1,9 миллиона), Санкт-Петербург (1,4 миллиона), Краснодарский край (1,3 миллиона), Свердловская область (1,1 миллиона), Республика Башкортостан (1,1 миллиона), Республика Татарстан (1 миллион), Ростовская область (1 миллион), Челябинская область (0,865 миллиона), Самарская область (0,767 миллиона). Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 миллиона (+14,1 тысячи за апрель). Торговый оборот на счетах ИИС в апреле 2024 года вырос на 46% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 272,7 миллиарда рублей. В структуре оборота 77% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 14% – с паями фондов. Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (578,7 тысячи счетов), Московская область (343,9 тысячи) и Санкт-Петербург (279,8 тысячи). За ними следуют Свердловская область (193,9 тысячи), Краснодарский край (187,2 тысячи), Республика Башкортостан (181,9 тысячи), Республика Татарстан (161,5 тысячи), Ростовская область (151,5 тысячи), Челябинская область (144,1 тысячи) и Самарская область (134,4 тысячи).
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РОССИЯ, Мосбиржа, Новости
12:09 07.05.2024
 
Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже превысило 31 миллион человек

Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже в апреле составило 31,5 млн человек

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля превысило 31,5 миллиона против 31,1 миллиона по итогам марта, следует из сообщения торговой площадки.
"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2024 года превысило 31,5 миллиона, ими открыто 55,9 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 миллиона частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями – 31,4%, на спот-рынке валюты – 12,2%, на срочном рынке – 64,8%", - говорится в сообщении.
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 миллиарда рублей. Объем инвестиций в облигации составил 83,8 миллиарда, биржевые фонды – 15,8 миллиарда. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 миллиарда рублей, сообщает биржа.
В апреле 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (14,5%), "Газпрома" (13,5%), "Яндекса" (8,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,2%), акции "Роснефти" (5,9%), "Норникеля" (5,2%), "Северстали" (4,5%) и "Магнита" (4,3%).
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 13,3%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 88%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями "Русснефти", АФК "Система", Сбербанка, "Газпрома", "Полюса", "Лукойла", ВТБ, "Яндекса" и "ТКС Холдинг".
Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,9 миллиона), Московская область (1,9 миллиона), Санкт-Петербург (1,4 миллиона), Краснодарский край (1,3 миллиона), Свердловская область (1,1 миллиона), Республика Башкортостан (1,1 миллиона), Республика Татарстан (1 миллион), Ростовская область (1 миллион), Челябинская область (0,865 миллиона), Самарская область (0,767 миллиона).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 миллиона (+14,1 тысячи за апрель). Торговый оборот на счетах ИИС в апреле 2024 года вырос на 46% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 272,7 миллиарда рублей. В структуре оборота 77% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 14% – с паями фондов.
Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (578,7 тысячи счетов), Московская область (343,9 тысячи) и Санкт-Петербург (279,8 тысячи). За ними следуют Свердловская область (193,9 тысячи), Краснодарский край (187,2 тысячи), Республика Башкортостан (181,9 тысячи), Республика Татарстан (161,5 тысячи), Ростовская область (151,5 тысячи), Челябинская область (144,1 тысячи) и Самарская область (134,4 тысячи).
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось
25 апреля, 14:47
 
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