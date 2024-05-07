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Польский судья Шмидт знал о планируемой проверке на шпионаж

Польский судья Шмидт знал о планируемой проверке на шпионаж - 07.05.2024, ПРАЙМ

Польский судья Шмидт знал о планируемой проверке на шпионаж

Польский судья Томаш Шмидт заявил, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке на шпионаж. Об этом он сообщил агентству РИА... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T13:38+0300

2024-05-07T13:38+0300

2024-05-07T13:47+0300

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ВАРШАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Польский судья Томаш Шмидт заявил, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке на шпионаж. Об этом он сообщил агентству РИА Новости."Возвращение в Польшу для меня сейчас – это тюрьма. По отношению ко мне уже начаты процедуры, чтобы обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии и России. Раньше у меня была информация, что такие действия по отношению ко мне уже начали происходить, поэтому я решить выехать в Белоруссию", - сказал он.Он заявил, что это были последние дни, когда ему удалось легально пересечь границу с Белоруссией. Шмидт отметил, что сейчас находится в отпуске, но уже подписал заявление об отставке, и рассчитывает на помощь белорусского посольства в передаче этого заявления.Кроме того, в Польше ему могло грозить даже физическое устранение, он постоянно получал угрозы от неизвестных лиц о необходимости "исчезнуть".Шмидт также не исключил возможности физического устранения со стороны спецслужб Польши или их союзников, однако полагает, что в Белоруссии такая ситуация маловероятна.Он подчеркнул, что белорусское государство активно работает над обеспечением безопасности своих граждан и иностранцев, которые посещают странуЭто решение Шмидта является протестом против политики Польши в отношении Минска и Москвы. В ответ на его решение, Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку Шмидта на предмет владения секретной информацией, а Генеральная прокуратура Польши проводит проверку на возможный шпионаж.

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