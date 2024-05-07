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Глава МО Польши назвал "мизерными" возможности ВПК страны

Глава МО Польши назвал "мизерными" возможности ВПК страны - 07.05.2024, ПРАЙМ

Глава МО Польши назвал "мизерными" возможности ВПК страны

Возможности Польши в производстве боеприпасов находятся на "тревожно мизерном уровне", заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T14:19+0300

2024-05-07T14:19+0300

2024-05-07T15:17+0300

вооружения

польша

вооружение

боеприпасы

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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Возможности Польши в производстве боеприпасов находятся на "тревожно мизерном уровне", заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что Польша заинтересована в покупке всего вооружения, какое возможно, однако основная цель — восстановить собственный ВПК."Возможности производства боеприпасов в Польше находятся на очень мизерном уровне, на тревожно мизерном уровне. Я хотел бы, чтобы мы были самодостаточны в производстве боеприпасов. Это далекая и амбициозная цель на много лет", — сказал Косиняк-Камыш журналистам. Он отметил, что перед Польской группой вооружений поставлена задача усилить производство боеприпасов. На вопрос, сколько Польша, по его мнению, должна производить боеприпасов, глава Минобороны ответил: "Очень много". Министр также сообщил, что в начале года Польша сделала большой заказ на поставку боеприпасов на сумму около 18 миллиардов злотых (около 4,5 миллиарда долларов).

https://1prime.ru/20240506/polsha-847943153.html

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польша, вооружение, боеприпасы