Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240507/pravitelstvo-847972557.html
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров - 07.05.2024, ПРАЙМ
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров
Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:27+0300
2024-05-07T13:27+0300
кабмин
валентина матвиенко
владимир путин
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Накануне правительство России ушло в отставку."Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.По ее мнению, Совфед рассмотрит кандидатуры "силового блока" в правительстве до 15 мая.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что у путина, в соответствии с российским законодательством, есть две недели на внесение кандидатуры на должность премьер-министра в нижнюю палату парламента.
https://1prime.ru/20240428/rossiya-847792060.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f1a2987376bb371b825d12274b03bd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
валентина матвиенко, владимир путин, совфед
Кабмин, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совфед
13:27 07.05.2024
 
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров

Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур премьера и министров в ГД и СФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Накануне правительство России ушло в отставку.
"Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.
По ее мнению, Совфед рассмотрит кандидатуры "силового блока" в правительстве до 15 мая.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что у путина, в соответствии с российским законодательством, есть две недели на внесение кандидатуры на должность премьер-министра в нижнюю палату парламента.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
"Мечтать не вредно". Матвиенко раскрыла давнюю мечту Запада
28 апреля, 13:35
 
КабминВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовфед
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала