https://1prime.ru/20240507/pravitelstvo-847972557.html

Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров

Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров - 07.05.2024, ПРАЙМ

Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров

Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T13:27+0300

2024-05-07T13:27+0300

2024-05-07T13:27+0300

кабмин

валентина матвиенко

владимир путин

совфед

https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Накануне правительство России ушло в отставку."Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.По ее мнению, Совфед рассмотрит кандидатуры "силового блока" в правительстве до 15 мая.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что у путина, в соответствии с российским законодательством, есть две недели на внесение кандидатуры на должность премьер-министра в нижнюю палату парламента.

https://1prime.ru/20240428/rossiya-847792060.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валентина матвиенко, владимир путин, совфед