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Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров - 07.05.2024, ПРАЙМ
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров
Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:27+0300
2024-05-07T13:27+0300
2024-05-07T13:27+0300
кабмин
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Накануне правительство России ушло в отставку."Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.По ее мнению, Совфед рассмотрит кандидатуры "силового блока" в правительстве до 15 мая.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что у путина, в соответствии с российским законодательством, есть две недели на внесение кандидатуры на должность премьер-министра в нижнюю палату парламента.
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валентина матвиенко, владимир путин, совфед
Кабмин, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совфед
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур министров
Матвиенко: Путин не будет затягивать с внесением кандидатур премьера и министров в ГД и СФ
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не будет затягивать с внесением кандидатур на посты министров, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Накануне правительство России ушло в отставку.
"Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и "силовых" министров, у него было время для размышлений", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.
По ее мнению, Совфед рассмотрит кандидатуры "силового блока" в правительстве до 15 мая.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что у путина, в соответствии с российским законодательством, есть две недели на внесение кандидатуры на должность премьер-министра в нижнюю палату парламента.
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