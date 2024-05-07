https://1prime.ru/20240507/putin-847962646.html

Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России

Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России - 07.05.2024, ПРАЙМ

Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России

Инаугурация президента России Владимира Путина и парад Победы подчеркнут его решимость добиться успеха на Украине, а ситуация на поле боя позволяет чуствовать... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:39+0300

2024-05-07T10:39+0300

2024-05-07T10:39+0300

политика

владимир путин

инаугурация

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846794512_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_52d68a577dc6bcecfa4ac797a71ed8e1.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инаугурация президента России Владимира Путина и парад Победы подчеркнут его решимость добиться успеха на Украине, а ситуация на поле боя позволяет чуствовать себя уверенно. Об этом пишет американская газета The New York Times."Президент Владимир Путин на этой неделе займет центральное место на двух крупных мероприятиях, которые продемонстрируют его господство в национальной политике и решимость победить на Украине", - сказано в материалах.Кроме того, как пишет газета, уверенности президенту прибавляют успехи на поле боя: ВС России с осени перешли в наступление и освобождают все новые территории."Результаты этих достижений были продемонстрированы в Москве. Городские власти выставили на обозрение военные трофеи, поставленные Западом и отбитые на Украине: танки (их стволы наклонены вниз, символизируя поражение), бронетехнику и другое оружие", - сообщает NYT.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240506/ssha-847955558.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, инаугурация, сша