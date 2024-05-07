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Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России
Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России - 07.05.2024, ПРАЙМ
Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России
Инаугурация президента России Владимира Путина и парад Победы подчеркнут его решимость добиться успеха на Украине, а ситуация на поле боя позволяет чуствовать... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:39+0300
2024-05-07T10:39+0300
политика
владимир путин
инаугурация
сша
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инаугурация президента России Владимира Путина и парад Победы подчеркнут его решимость добиться успеха на Украине, а ситуация на поле боя позволяет чуствовать себя уверенно. Об этом пишет американская газета The New York Times."Президент Владимир Путин на этой неделе займет центральное место на двух крупных мероприятиях, которые продемонстрируют его господство в национальной политике и решимость победить на Украине", - сказано в материалах.Кроме того, как пишет газета, уверенности президенту прибавляют успехи на поле боя: ВС России с осени перешли в наступление и освобождают все новые территории."Результаты этих достижений были продемонстрированы в Москве. Городские власти выставили на обозрение военные трофеи, поставленные Западом и отбитые на Украине: танки (их стволы наклонены вниз, символизируя поражение), бронетехнику и другое оружие", - сообщает NYT.Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир путин, инаугурация, сша
Политика, Владимир Путин, инаугурация, США
10:39 07.05.2024
 
Излучает уверенность: Путин начинает пятый срок на посту президента России

NYT: успехи на Украине позволят Путину чувствовать себя уверенно на инаугурации

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инаугурация президента России Владимира Путина и парад Победы подчеркнут его решимость добиться успеха на Украине, а ситуация на поле боя позволяет чуствовать себя уверенно. Об этом пишет американская газета The New York Times.
"Президент Владимир Путин на этой неделе займет центральное место на двух крупных мероприятиях, которые продемонстрируют его господство в национальной политике и решимость победить на Украине", - сказано в материалах.
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Кроме того, как пишет газета, уверенности президенту прибавляют успехи на поле боя: ВС России с осени перешли в наступление и освобождают все новые территории.
"Результаты этих достижений были продемонстрированы в Москве. Городские власти выставили на обозрение военные трофеи, поставленные Западом и отбитые на Украине: танки (их стволы наклонены вниз, символизируя поражение), бронетехнику и другое оружие", - сообщает NYT.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаВладимир ПутининаугурацияСША
 
 
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