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В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада
Под предводительством президента Владимира Путина Россия самостоятельно выбирает вектор своей политики, поэтому он является крайне неудобным для коллективного... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:55+0300
2024-05-07T11:04+0300
россия
госдума
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Под предводительством президента Владимира Путина Россия самостоятельно выбирает вектор своей политики, поэтому он является крайне неудобным для коллективного Запада политиком, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Владимир Путин - очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир. Он строит диалог с другими странами на чуждых Западу принципах уважения и справедливости", - заявил парламентарий.Кроме того, Шеремет добавил, что в ряды "коварного Запада" проникли панические настроения из-за обрушения их планов по ослаблению России и лишению ее независимости.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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россия, госдума, владимир путин
РОССИЯ, Госдума, Владимир Путин
10:55 07.05.2024 (обновлено: 11:04 07.05.2024)
 
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада

Депутат Шеремет назвал Путина неудобным для Запада политическим лидером

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Под предводительством президента Владимира Путина Россия самостоятельно выбирает вектор своей политики, поэтому он является крайне неудобным для коллективного Запада политиком, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Владимир Путин - очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир. Он строит диалог с другими странами на чуждых Западу принципах уважения и справедливости", - заявил парламентарий.
Кроме того, Шеремет добавил, что в ряды "коварного Запада" проникли панические настроения из-за обрушения их планов по ослаблению России и лишению ее независимости.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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